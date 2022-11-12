ولي العهد السعودي وماكرون يبحثان الأخطار التي تهدد استقرار المنطقة

أعلن الإليزيه، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتصل بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم السبت، وبحثا الأخطار التي تهدد استقرار المنطقة.

كما أعرب الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي عن رغبتهما في تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين.

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وتناول الجانبان العلاقات الثنائية بين فرنسا والسعودية، وأعربا عن رغبتهما في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لا سيما في مجال الطاقة.

ملف لبنان

إلى ذلك، ركزت المناقشة بشكل خاص على لبنان، وشدد الرئيس الفرنسي على ضرورة انتخاب رئيس في أسرع وقت ممكن، حتى يتم تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الضرورية لنهوض هذا البلد.

كما تم الاتفاق مع ولي العهد السعودي على مواصلة وتعزيز تعاونهما لتلبية الاحتياجات الإنسانية لشعب لبنان.

وتطرقا إلى الاجتماع المقبل وفق صيغة "مؤتمر بغداد" الذي سيعقد في عمان والذي سيجمع كما في النسخة السابقة دول المنطقة على أعلى مستوى للعمل على استقرارها والحوار فيما بينها.