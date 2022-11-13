بهذه الطريقة المبتكرة.. أنقذوا كلباً علق بالشرفة

تحوّلت قصة إنقاذ كلبٍ علِق على حافة شرفة في تركيا إلى حديث مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد بعدما نشر حساب موثق على موقع "تويتر" مقطع فيديو يظهر إنقاذ أشخاصٍ لكلب علق على حافة مبنى وكان يتخوّف من السقوط إلى الشارع، حيث تمّ تداول مقطع الفيديو على نطاقٍ واسع.

Happening in Turkey; good on those humans for saving it👏👏👏



pic.twitter.com/DslYHFMxWd — Tansu YEĞEN (@TansuYegen) November 13, 2022

ويظهر مقطع الفيديو محاولة سكان مبنى في إسطنبول إنقاذ الكلب العالق، فقد رفع عدّة أشخاص سجادة كبيرة في الشارع خشيةً من وقوع الكلب، في حين كان يقوم شخص آخر في الشقة المجاورة بوضع قطعةٍ خشبية كبيرة عن طريق الشرفة كي يسير عليها الكلب ليدخل إلى البيت دون أن يسقط باتجاه الشارع.

مادة اعلانية

ورغم مخاوف سكان المبنى من وقوع الكلب وفق ما يظهر الفيديو الذي نشره قبل ساعات أكاديمي تركي يتابع حسابه أكثر من مليون شخص، إلا أنه تمكن من السير على القطعة الخشبية ليدخل إلى البيت أخيراً بأمان.

ومع أن معلقين على مقطع الفيديو في موقع "تويتر" أشاروا إلى أنه كان يمكن إنقاذ الكلب من داخل البيت، لكن مغرّداً آخر قال إن صاحب البيت الذي يقيم فيه الكلب لم يكن متواجداً في بيته حين علق الكلب في الشرفة ولم يعد بإمكانه الدخول إلى البيت مجدداً، ولذلك تمّ إخراجه بوساطة قطعةٍ خشبية.

وأشاد مغردون على موقع "تويتر" بطريقة تعاطي سكان المبنى مع الكلب العالق، حيث اعتبروا أن سلوكهم إنساني للغاية.