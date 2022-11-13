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Former Israeli Prime minister Benjamin Netanyahu attends a preliminary reading at the Israeli parliament, the Knesset, of a bill to dissolve the parliament after Prime Minister Naftali Bennett and Foreign Minister Yair Lapid moved to disband their government and hold a snap election, in Jerusalem, June 22, 2022. REUTERS/Ronen Zvulun
بنيامين نتنياهو

تكليف نتنياهو اليوم رسمياً بتشكيل الحكومة الإسرائيلية

قبيل تسلمه اليوم رسمياً التكليف لتشكيل الحكومة الإسرائيلية نتنياهو يواصل المفاوضات مع الأحزاب

دبي - قناة العربية، وكالات
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من المنتظر أن يتم اليوم الأحد تكليف زعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو رسميا بتشكيل الحكومة الإسرائيلية.

وبحسب وسائل إعلام، فإنه من غير المرجح أن تؤدي الحكومة الجديدة بقيادة نتنياهو، اليمين أمام الكنيست خلال الأسبوع الجاري، حيث يواصل نتنياهو المفاوضات مع الأحزاب. وسيُمنح نتنياهو شهرا لتشكيل ائتلاف حاكم بأغلبية في الكنيست المكونة من 120 مقعدا.

وأوضحت المصادر أن "الليكود" سيحتفظ بوزارة الدفاع التي يطالب بتوليها زعيم حزب "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش مقابل حصوله على وزارة المالية بدلاً من زعيم حزب "شاس" أرييه درعي الذي سيمنحه نتنياهو وزارة الداخلية.

وكان الرئيس الإسرائيلي طلب، الجمعة، من رئيس الوزراء السابق نتنياهو تشكيل حكومة جديدة، مقدما للزعيم الذي يحاكم منذ فترة طويلة بتهم فساد فرصة لإنهاء سنوات من عدم الاستقرار السياسي في إسرائيل مع شركائه من اليمين المتطرف.

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قرار الرئيس إسحاق هرتسوغ أعلن عنه مكتبه بعد أن تشاور مع قادة جميع الأحزاب المنتخبة للبرلمان الإسرائيلي في الانتخابات الوطنية التي جرت الأسبوع الماضي.

حكم نتنياهو إسرائيل لمدة 12 عاما متتالية قبل أن يطيح به ائتلاف واسع لكنه هش في العام 2021. وعودته في انتخابات الأسبوع الماضي - وهي الخامسة في البلاد خلال أربع سنوات - بدا وكأنها تضمن لإسرائيل حكومة متماسكة بأغلبية مريحة للمرة الأولى منذ العام 2019.

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