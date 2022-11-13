تكليف نتنياهو اليوم رسمياً بتشكيل الحكومة الإسرائيلية
قبيل تسلمه اليوم رسمياً التكليف لتشكيل الحكومة الإسرائيلية نتنياهو يواصل المفاوضات مع الأحزاب
من المنتظر أن يتم اليوم الأحد تكليف زعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو رسميا بتشكيل الحكومة الإسرائيلية.
وبحسب وسائل إعلام، فإنه من غير المرجح أن تؤدي الحكومة الجديدة بقيادة نتنياهو، اليمين أمام الكنيست خلال الأسبوع الجاري، حيث يواصل نتنياهو المفاوضات مع الأحزاب. وسيُمنح نتنياهو شهرا لتشكيل ائتلاف حاكم بأغلبية في الكنيست المكونة من 120 مقعدا.
وأوضحت المصادر أن "الليكود" سيحتفظ بوزارة الدفاع التي يطالب بتوليها زعيم حزب "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش مقابل حصوله على وزارة المالية بدلاً من زعيم حزب "شاس" أرييه درعي الذي سيمنحه نتنياهو وزارة الداخلية.
وكان الرئيس الإسرائيلي طلب، الجمعة، من رئيس الوزراء السابق نتنياهو تشكيل حكومة جديدة، مقدما للزعيم الذي يحاكم منذ فترة طويلة بتهم فساد فرصة لإنهاء سنوات من عدم الاستقرار السياسي في إسرائيل مع شركائه من اليمين المتطرف.
قرار الرئيس إسحاق هرتسوغ أعلن عنه مكتبه بعد أن تشاور مع قادة جميع الأحزاب المنتخبة للبرلمان الإسرائيلي في الانتخابات الوطنية التي جرت الأسبوع الماضي.
حكم نتنياهو إسرائيل لمدة 12 عاما متتالية قبل أن يطيح به ائتلاف واسع لكنه هش في العام 2021. وعودته في انتخابات الأسبوع الماضي - وهي الخامسة في البلاد خلال أربع سنوات - بدا وكأنها تضمن لإسرائيل حكومة متماسكة بأغلبية مريحة للمرة الأولى منذ العام 2019.
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