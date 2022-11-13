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View of ambulances and police at the scene after an explosion on busy pedestrian Istiklal street in Istanbul, Turkey, November 13, 2022. REUTERS/Kemal Aslan
من مكان وقوع الانفجار
تركيا

قتلى وجرحى بانفجار في وسط مدينة اسطنبول التركية

أخلت الشرطة التركية منطقة تقسيم بإسطنبول تحسباً لانفجار آخر.. وفتح المدعي العام في إسطنبول تحقيقاً في الانفجار مرجحاً أنه عملية إرهابية

العربية.نت
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وقع انفجار كبير، اليوم الأحد، في شارع استقلال الشهير الذي يتفرع من ساحة تقسيم في وسط مدينة إسطنبول التركية.

وحصل الانفجار بُعيد الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي في وقت كان حشد المارة كثيفاً في شارع الاستقلال.

وأكد حاكم اسطنبول على "تويتر" أن الانفجار خلف عدة قتلى وجرحى. وبحسب ما أفادت به وسائل إعلام تركية، فإن الانفجار خلّف 17 مصاباً على الأقل.

وأظهرت لقطات سيارات إسعاف وعربات إطفاء وشرطة في مكان الحادث.

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ولم يتضح سبب الانفجار. وقد تحدثت وسائل إعلام تركية عن عملية انتحارية.

وأخلت الشرطة التركية منطقة تقسيم بإسطنبول تحسباً لانفجار آخر. وقد قال مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي إن المتاجر أغلقت والشارع مغلق. كما تحدث وسائل إعلام تركية عن انتشار أمني مكثف في منطقة تقسيم.

من جهته، فتح المدعي العام في إسطنبول تحقيقاً في الانفجار مرجحاً أنه عملية إرهابية.

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