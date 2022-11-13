قتلى وجرحى بانفجار في وسط مدينة اسطنبول التركية
أخلت الشرطة التركية منطقة تقسيم بإسطنبول تحسباً لانفجار آخر.. وفتح المدعي العام في إسطنبول تحقيقاً في الانفجار مرجحاً أنه عملية إرهابية
وقع انفجار كبير، اليوم الأحد، في شارع استقلال الشهير الذي يتفرع من ساحة تقسيم في وسط مدينة إسطنبول التركية.
إعلام تركي يتحدث عن عملية انتحارية في إسطنبول #العربية pic.twitter.com/KcmS9xFNou— العربية (@AlArabiya) November 13, 2022
وحصل الانفجار بُعيد الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي في وقت كان حشد المارة كثيفاً في شارع الاستقلال.
وأكد حاكم اسطنبول على "تويتر" أن الانفجار خلف عدة قتلى وجرحى. وبحسب ما أفادت به وسائل إعلام تركية، فإن الانفجار خلّف 17 مصاباً على الأقل.
وأظهرت لقطات سيارات إسعاف وعربات إطفاء وشرطة في مكان الحادث.
إعلام تركي: إغلاق منطقة تقسيم في إسطنبول بعد انفجار أسفر عن 11 مصابا #العربية pic.twitter.com/4RBaaCJ4nM— العربية (@AlArabiya) November 13, 2022
ولم يتضح سبب الانفجار. وقد تحدثت وسائل إعلام تركية عن عملية انتحارية.
وأخلت الشرطة التركية منطقة تقسيم بإسطنبول تحسباً لانفجار آخر. وقد قال مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي إن المتاجر أغلقت والشارع مغلق. كما تحدث وسائل إعلام تركية عن انتشار أمني مكثف في منطقة تقسيم.
من جهته، فتح المدعي العام في إسطنبول تحقيقاً في الانفجار مرجحاً أنه عملية إرهابية.
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