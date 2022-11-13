شاهد اللحظات الأولى لتفجير إسطنبول الدامي الذي أوقع قتلى وجرحى

🔴Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde henüz bilinmeyen bir sebeple patlama meydana geldi.



▪Şiddetli patlamanın yaşandığı bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edilirken, ilk belirlemelere göre 11 kişi yaralandı. — Yeni Şafak (@yenisafak) November 13, 2022

أظهرت مقاطع فيديو متداولة اللحظات الأولى لانفجار إسطنبول الدامي الذي أوقع العديد من القتلى والجرحى وفق ما أفاد مراسل العربية ووسائل إعلام محلية تركية.

ووقع الانفجار الكبير، اليوم الأحد، في شارع استقلال الشهير الذي يتفرع من ساحة تقسيم في وسط مدينة إسطنبول التركية.

مشاهد متداولة تظهر أثار الانفجار الذي هز شارع #تقسيم وسط مدينة #إسطنبول أسفر عن إصابة 17 شخصاً على الأقل#العربية pic.twitter.com/BZWQJWtTss — العربية (@AlArabiya) November 13, 2022

مادة اعلانية

وحصل الانفجار بُعيد الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي في وقت كان حشد المارة كثيفاً في شارع الاستقلال.

وأكد حاكم إسطنبول على "تويتر" أن الانفجار خلف عدة قتلى وجرحى. وبحسب ما أفادت به وسائل إعلام تركية، فإن الانفجار خلّف 17 مصاباً على الأقل.

وأظهرت لقطات سيارات إسعاف وعربات إطفاء وشرطة في مكان الحادث.

وأخلت الشرطة التركية منطقة تقسيم بإسطنبول تحسباً لانفجار آخر. وقد قال مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي إن المتاجر أغلقت والشارع مغلق. كما تحدثت وسائل إعلام تركية عن انتشار أمني مكثف في منطقة تقسيم.

من جهته، فتح المدعي العام في إسطنبول تحقيقاً في الانفجار مرجحاً أنه عملية إرهابية.