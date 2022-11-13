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شاهد اللحظات الأولى لتفجير إسطنبول الدامي الذي أوقع قتلى وجرحى

دبي - العربية.نت
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أظهرت مقاطع فيديو متداولة اللحظات الأولى لانفجار إسطنبول الدامي الذي أوقع العديد من القتلى والجرحى وفق ما أفاد مراسل العربية ووسائل إعلام محلية تركية.

ووقع الانفجار الكبير، اليوم الأحد، في شارع استقلال الشهير الذي يتفرع من ساحة تقسيم في وسط مدينة إسطنبول التركية.

وحصل الانفجار بُعيد الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي في وقت كان حشد المارة كثيفاً في شارع الاستقلال.

وأكد حاكم إسطنبول على "تويتر" أن الانفجار خلف عدة قتلى وجرحى. وبحسب ما أفادت به وسائل إعلام تركية، فإن الانفجار خلّف 17 مصاباً على الأقل.

قتلى وجرحى بانفجار في وسط مدينة إسطنبول التركية العرب والعالم تركيا قتلى وجرحى بانفجار في وسط مدينة إسطنبول التركية

وأظهرت لقطات سيارات إسعاف وعربات إطفاء وشرطة في مكان الحادث.

وأخلت الشرطة التركية منطقة تقسيم بإسطنبول تحسباً لانفجار آخر. وقد قال مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي إن المتاجر أغلقت والشارع مغلق. كما تحدثت وسائل إعلام تركية عن انتشار أمني مكثف في منطقة تقسيم.

من جهته، فتح المدعي العام في إسطنبول تحقيقاً في الانفجار مرجحاً أنه عملية إرهابية.

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