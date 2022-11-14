أنقرة: لن نقبل رسائل التعزية من أميركا بهجوم اسطنبول

نقلت وكالة أنباء الأناضول عن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو قوله، اليوم الاثنين، إن بلاده لن تقبل رسائل التعزية من الولايات المتحدة في هجوم إسطنبول الذي وقع أمس وأسفر عن سقوط ستة قتلى وعشرات الجرحى.

جاء ذلك بعد أن أعلنت تركيا القبض على المشتبه بتنفيذها التفجير بشارع الاستقلال بالمدينة، وقالت إنها تدعى أحلام البشير، وتلقت تعليمات بتنفيذ العملية من مركز تنظيم وحدات حماية الشعب الكردية في مدينة كوباني (عين العرب) السورية.

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وقالت إنها اعترفت بأنها دخلت تركيا من منطقة عفرين السورية بطريقة غير مشروعة.

ويثير دعم الولايات المتحدة لوحدات حماية الشعب الكردية في سوريا توترا مع تركيا التي تصنفها أنقرة "تنظيما إرهابيا".

وأعلنت شرطة إسطنبول، اليوم الاثنين، اعتقال 46 فيما يتعلق بانفجار إسطنبول، الذي أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، مشيرة إلى أن سورية زرعت القنبلة، وقد اعترفت بأنها تصرّفت بناء على أوامر حزب العمال الكردستاني، كما تلقّت تعليمات في كوباني شمال شرقي سوريا.

وأضافت الشرطة أن المرأة السورية التي نفذت هجوم إسطنبول قالت إنها تلقت تدريبا لدى المسلحين الأكراد. وأشارت الشرطة إلى أن منفذة الهجوم تدعى أحلام البشير، وقد زرعت القنبلة في شارع الاستقلال، ودخلت تركيا بشكل غير قانوني من المنطقة بين عفرين وإدلب. وقد نشرت بعض وسائل الإعلام التركية صورة للمتهمة السورية.

ولقي 6 أشخاص حتفهم، وأصيب 81 آخرون، أمس الأحد، خلال انفجار هز شارع الاستقلال المزدحم والمخصص للمشاة في وسط إسطنبول في حادث قال عنه الرئيس رجب طيب أردوغان إنه نُفذ بقنبلة "وتفوح منه رائحة الإرهاب".