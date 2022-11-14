الجمعية العامة للأمم المتحدة تطالب بتعويضات روسية لأوكرانيا

وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار، الاثنين، يدعو لمحاسبة روسيا على انتهاك القانون الدولي بهجومها على أوكرانيا، وتضمن القرار سداد تعويضات.

جاء التصويت في الجمعية العامة، التي تضم 193 عضوا، بموافقة 94 صوتا مقابل رفض 14 صوتا وامتناع 73. وكان ذلك أدنى مستوى لدعم 5 قرارات تبنتها الجمعية متعلقة بأوكرانيا منذ بدء الهجوم الروسي في 24 فبراير/ شباط.

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ويعترف القرار بالحاجة لوضع "آلية دولية للتعويض عن الأضرار او الخسائر أو الإصابات" الناجمة عن "الأعمال الظالمة" التي ارتكبتها روسيا بحق أوكرانيا.

ويوصي بأن تنشئ الدول الأعضاء، بالتعاون مع أوكرانيا، "سجلا دوليا" يوثق المزاعم والمعلومات المتعلقة بالضرر أو الخسارة أو الإصابة التي لحقت بالأوكرانيين والحكومة بسبب روسيا.

ومنع فيتو روسي في مجلس الأمن، المكون من 15 عضوا، الكيان الأكثر نفوذا في الأمم المتحدة من اتخاذ أي تحرك ضد الرئيس فلاديمير بوتين منذ قراره بشن الهجوم.

لكن لم تصدر أي اعتراضات في الجمعية العامة عندما تبنت في وقت سابق أربعة قرارات تنتقد الهجوم الروسي.

وعلى العكس من قرارات مجلس الأمن، فإن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة قانونا، لكنها تعكس الرأي العالمي وأظهرت معارضة واسعة للتحرك العسكري الروسي.