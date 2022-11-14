السفير السعودي: مجلس التعاون يدعو لحل الأزمة الأوكرانية سلمياً

دعا السفير السعودي في الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، لحل الأزمة الأوكرانية سلمياً، وذلك خلال كلمة المملكة نيابة عن مجلس التعاون في الأمم المتحدة حول الحرب في أوكرانيا.

وكانت السعودية أعلنت عن تقديمها مساعدات إنسانية لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار، مبدية استعدادها لمواصلة جهود الوساطة للإفراج عن أسرى الحرب مع روسيا.

السفير السعودي: مجلس التعاون يدعو لحل الأزمة الأوكرانية سلميا

#العربية pic.twitter.com/ZIaJ83QxwC — العربية (@AlArabiya) November 14, 2022

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وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أبدى خلاله استعداد المملكة لمواصلة جهود الوساطة ودعم كل ما يسهم في خفض التصعيد.

وأضاف زيلينسكي أنه اتفق مع الأمير محمد بن سلمان على مواصلة الانخراط في عملية إطلاق سراح أسرى الحرب، بالإضافة إلى اتفاق بشأن مساعدات مالية لأوكرانيا.

يذكر أن وزارة الخارجية السعودية أعلنت الشهر الماضي أنها توسطت لنقل عشرة أسرى حرب ضمن عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا، وهم من مواطني المغرب والولايات المتحدة وبريطانيا والسويد وكرواتيا.