السودان.. إعلان الطوارئ في وسط دارفور إثر اشتباكات قبلية دامية

قررت لجنة أمن ولاية وسط دارفور في السودان، في اجتماعها مساء الأحد، إعلان حالة الطوارئ بجميع أنحاء الولاية لمدة شهر على خلفية اشتباكات قبلية دامية وقعت في الأيام الماضية.

ويأتي إعلان الطوارئ بعد مقتل أكثر من 24 شخصا وإصابة آخرين في الأحداث التي شهدتها محليتي وادي صالح وبندسي.

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ووفق تصريحات قالها والي وسط دارفور المكلف، سعد بابكر، لوكالة أنباء السودان، فإن إعلان الطوارئ يهدف إلى "الحفاظ على أمن الولاية وسلامة المواطنين خاصة عقب الاعتداء على لجنة المصالحات بالذخيرة الحية من قبل طرفي الصراع مما أدى إلى فشل محاولات الصلح بين الطرفين حتى الآن بعد عدة محاولات استغرقت 5 أيام".

وأشار والي وسط دافور إلى عمليات اعتداء وإشعال حرائق ونهب حوالي 12 محلاً تجارياً بمحليتي وادي صالح وبندسي، إلى جانب انتشار الدراجات النارية المسلحة بأكثر من شخص بالولاية بصورة عامة، الأمر الذي يهدد الأمن والسلم الاجتماعي وموسم الحصاد.

وأضاف الوالي أن لجنة أمن الولاية قررت أيضا منع التجمهر والاحتشاد القبلي بجميع محليات الولاية الجنوبية.