اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy awards a Ukrainian serviceman as he visits Kherson, Ukraine November 14, 2022. Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.
زيلينسكي خلال زيارته اليوم لخيرسون
روسيا و أوكرانيا

زيلينسكي يرفع علم أوكرانيا بخيرسون.. وموسكو تؤكد أنها روسية

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي زار، اليوم المدينة، التي انسحبت منها القوات الروسية مؤخراً

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

ردد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، النشيد الوطني الأوكراني، اليوم الاثنين، بينما رُفع علم بلاده في مدينة خيرسون الجنوبية التي انسحبت منها روسيا مؤخراً.

وأظهرت صور نشرها مدير مكتب الرئاسة أندريه يرماك الرئيس الأوكراني، وهو يردد النشيد الوطني ويضع يده فوق صدره، بينما رُفع علم أوكرانيا الأزرق والأصفر قرب مبنى الإدارة الرئيسي في وسط خيرسون.

رفع العلم الأوكراني اليوم في خيرسون
رفع العلم الأوكراني اليوم في خيرسون

من جهته، شدد الكرملين اليوم على أن خيرسون لا تزال جزءاً من روسيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، عن زيارة زيلينسكي للمنطقة التي كانت روسيا قد أعلنت ضمها لأراضيها مؤخراً: "نترك الأمر من دون تعليق" لكنه أضاف: "تعلمون أن تلك المنطقة جزء من روسيا الاتحادية".

وجاءت زيارة زيلينسكي لخيرسون على أثر انسحاب القوات الروسية من المدينة قبل أيام، بعد ثمانية أشهر من السيطرة عليها، تاركةً الطريق مفتوحة أمام الجنود الأوكرانيين لدخول المدينة الجمعة.

وكان زيلينسكي أعلن مساء الأحد أنّ القوات الروسية ارتكبت في الجزء الذي سيطرت عليه من خيرسون "الفظائع نفسها" التي ارتكبتها في مناطق أوكرانية أخرى.

سكان من خيرسون يحتشدون لمشاهدة زيلينسكي حاملين العلم الأوكراني
سكان من خيرسون يحتشدون لمشاهدة زيلينسكي حاملين العلم الأوكراني
بوتين يقدم قانونا لسحب الجنسية ممن يسيء للجيش الروسي العرب والعالم روسيا و بوتين بوتين يقدم قانونا لسحب الجنسية ممن يسيء للجيش الروسي

وكانت خيرسون أول مدينة كبرى تسقط بيد الروس بعد بدء بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير الماضي.

وتفتح استعادة المدينة الكاملة بوابة لأوكرانيا إلى منطقة خيرسون بأكملها، مع إمكانية الوصول إلى كلّ من البحر الأسود في الغرب وبحر آزوف في الشرق.

وكانت هذه المنطقة واحدة من أربع مناطق أعلن الكرملين ضمّها في سبتمبر الماضي. وتعهّد الرئيس الروسي باستخدام جميع الوسائل المتاحة للدفاع عن هذه المناطق في مواجهة القوات الأوكرانية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مخاوف من صدام بين "الاتحاد" و"الديمقراطي" في كردستان العراق.. لماذا؟ مخاوف من صدام بين "الاتحاد" و"الديمقراطي" في كردستان العراق.. لماذا؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط