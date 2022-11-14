زيلينسكي يرفع علم أوكرانيا بخيرسون.. وموسكو تؤكد أنها روسية

ردد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، النشيد الوطني الأوكراني، اليوم الاثنين، بينما رُفع علم بلاده في مدينة خيرسون الجنوبية التي انسحبت منها روسيا مؤخراً.

وأظهرت صور نشرها مدير مكتب الرئاسة أندريه يرماك الرئيس الأوكراني، وهو يردد النشيد الوطني ويضع يده فوق صدره، بينما رُفع علم أوكرانيا الأزرق والأصفر قرب مبنى الإدارة الرئيسي في وسط خيرسون.

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من جهته، شدد الكرملين اليوم على أن خيرسون لا تزال جزءاً من روسيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، عن زيارة زيلينسكي للمنطقة التي كانت روسيا قد أعلنت ضمها لأراضيها مؤخراً: "نترك الأمر من دون تعليق" لكنه أضاف: "تعلمون أن تلك المنطقة جزء من روسيا الاتحادية".

وجاءت زيارة زيلينسكي لخيرسون على أثر انسحاب القوات الروسية من المدينة قبل أيام، بعد ثمانية أشهر من السيطرة عليها، تاركةً الطريق مفتوحة أمام الجنود الأوكرانيين لدخول المدينة الجمعة.

وكان زيلينسكي أعلن مساء الأحد أنّ القوات الروسية ارتكبت في الجزء الذي سيطرت عليه من خيرسون "الفظائع نفسها" التي ارتكبتها في مناطق أوكرانية أخرى.

وكانت خيرسون أول مدينة كبرى تسقط بيد الروس بعد بدء بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير الماضي.

وتفتح استعادة المدينة الكاملة بوابة لأوكرانيا إلى منطقة خيرسون بأكملها، مع إمكانية الوصول إلى كلّ من البحر الأسود في الغرب وبحر آزوف في الشرق.

وكانت هذه المنطقة واحدة من أربع مناطق أعلن الكرملين ضمّها في سبتمبر الماضي. وتعهّد الرئيس الروسي باستخدام جميع الوسائل المتاحة للدفاع عن هذه المناطق في مواجهة القوات الأوكرانية.