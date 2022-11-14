موسكو: فاقد العقل فقط هو من يفكر الآن بانضمام أوكرانيا للناتو

قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، اليوم الاثنين، إن فاقد العقل فقط يمكنه الآن التفكير في انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وبحسب ما نقلت وسائل الإعلام الروسية، أشار غروشكو في تصريح صحافي إلى أنه في قمة بوخارست في عام 2008، التي تقرر فيها أنه يمكن انضمام أوكرانيا وجورجيا إلى الكتلة، حذرت روسيا من خطورة هذه الخطوة.

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وقال إن حلف شمال الأطلسي يتناسى مبدأ عدم قيام طرف بتعزيز أمنه على حساب أمن الآخرين.

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي: "لقد التزمنا بعدم اتخاذ أي خطوات يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أمن بعضنا البعض"، مشيرا إلى أنه "في حال عارض أحد الطرفين خطوة معينة، فإنه لا داعي للقيام بها، ويجب حينها الجلوس والاتفاق على كيفية ضمان أمن كلا الطرفين، حلف شمال الأطلسي وروسيا".

وأكد الدبلوماسي الروسي على أن توسع حلف شمال الأطلسي لا يساهم في تعزيز أمن التكتل نفسه.

وعلق غروشكو على قبول الناتو لعضوية فنلندا والسويد مؤخرا قائلا: "إن قبول فنلندا والسويد (في الناتو) ينعكس سلبا على أمن الناتو، لأنه يتم إنشاء خط تماس يزيد طوله عن 1200 كيلومتر مع روسيا، التي أعلنها الناتو الخصم الرئيسي الذي يهدد الحلف".

وكان الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف قال مؤخراً إن موسكو لن توقف حملتها العسكرية في أوكرانيا حتى لو تخلت كييف رسميا عن تطلعاتها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وحتى قبل بدء العملية الروسية في أوكرانيا في فبراير الماضي، أوضحت موسكو أنها لن تقبل بعضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي.