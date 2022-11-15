بلينكن: الهجمات الروسية لن تكسر إرادة أوكرانيا

علق وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، على الضربات الصاروخية الروسية على أوكرانيا.

وقال في تغريدة على حسابه في توتير، اليوم الثلاثاء، إن الهجمات الروسية لن تكسر إرادة أوكرانيا.

.@ZelenskyyUA demonstrated leadership again today by making clear he is prepared for diplomacy toward a just end to the war Russia started. Russia's response was another wave of missiles. These attacks will not break Ukraine’s will—we will be with Ukraine for as long as it takes. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) November 15, 2022

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كما أضاف أن واشنطن ستواصل دعمها لكييف طالما تطلب الأمر ذلك، معتبراً أن القصف بمثابة رد روسي على إعلان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، استعداده للدخول في عملية دبلوماسية لإنهاء النزاع مع موسكو.

"نحو" 100 صاروخ

يذكر أن متحدثاً باسم سلاح الجو الأوكراني كان أعلن في وقت سابق أن روسيا أطلقت "نحو" 100 صاروخ على أوكرانيا اليوم، حيث أصابت عدداً من البنى التحتية الرئيسية للطاقة في مناطق عدة.

وقال يوري إيغنات في حديث مباشر للتلفزيون الأوكراني: "أُطلق نحو 100 صاروخ من بحر قزوين، منطقة روستوف (الروسية)"، وأيضاً "من البحر الأسود"، موضحاً أن "في هذه المرحلة لم يسجل بعد استخدام مسيرات هجومية"، وفق فرانس برس.

دوي انفجارات

يذكر أن العاصمة الأوكرانية ومدنا أخرى كانت تعرضت لقصف روسي الثلاثاء، وذلك بعد أيام قليلة من انسحاب القوات الروسية من خيرسون في جنوب البلاد.

وانطلقت صفارات الإنذار في كل أنحاء أوكرانيا قبيل الساعة 15.30 (13.30 بتوقيت غرينتش). وبعد دقائق، سُمع دوي انفجارات في كييف ولفيف (غربا) وخاركيف (شمال شرق).

وعقب الضربات الجوية، انقطعت الكهرباء في العديد من المناطق، بحسب السلطات الأوكرانية.

"هجوم على العاصمة"

من جهته قال رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي إن "هناك هجوما على العاصمة. وفقاً للمعلومات الأولية، أصيب مبنيان سكنيان في منطقة بيتشيرسك. أسقطت المضادات الجوية العديد من الصواريخ فوق كييف. هناك مسعفون ومنقذون في موقع الضربات الجوية".

فيما أضاف في وقت لاحق أن "ما لا يقل عن" نصف سكان كييف بلا كهرباء حالياً، لافتاً إلى أن "عمال الإنقاذ عثروا على جثة".

وضع شبكة الكهرباء "حرج"

من جانبه، أفاد نائب رئيس مكتب الرئيس، كيريلو تيموشنكو، في بيان على الإنترنت بأن الصواريخ أطلقتها القوات الروسية، مردفاً أن وضع شبكة الكهرباء "حرج" بعدما استهدفها القصف.

وبعد فترة وجيزة، أعلن رئيسا بلديتَي لفيف وخاركيف أن المدينتين تعرّضتا للقصف. وقال رئيس بلدية لفيف أندريه سادوفيه على تلغرام "الانفجارات تُسمع في لفيف. أطلب من الجميع البقاء بمأمن!"، مشيراً إلى أن "جزءاً من المدينة (كان) بدون كهرباء".

بدوره، كشف رئيس بلدية إيغور تيريخوف أن "هجوماً صاروخياً يستهدف منطقة إندستريالنيي في خاركيف".

قد تستمر أشهراً

يشار إلى أن تلك الضربات الصاروخية الروسية أتت اليوم، فيما يستمر القتال شرقاً بين القوات الروسية والأوكرانية.

كما أتت بعد أيام على الانسحاب من خيرسون جنوباً في ضربة مؤلمة للقوات الروسية، لاسيما أن تلك المدينة كانت أول منطقة أوكرانية كبرى تقع في يد الروس.

غير أنه رغم التقدم الأوكراني جنوباً، فالعديد من المراقبين لا يرون أن التقدم بعد ذلك سيكون سهلاً بالنسبة لكييف، معتبرين أن الوضع الراهن أو المراوحة على الجبهات قد تستمر أشهراً.