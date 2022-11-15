جورجيا: إحباط محاولة إيرانية لاغتيال رجل أعمال إسرائيلي

أعلنت المخابرات في جورجيا، الثلاثاء، عن إحباط محاولة إيرانية لاغتيال رجل أعمال إسرائيلي في أراضيها.
كما كشفت عن اعتقال شخصين وضبط أسلحة خلال إحباط محاولة الاغتيال.
وفي سبتمبر الماضي، كشف رئيس الموساد الإسرائيلي، ديفيد بارنيا، أن الموساد أحبط عشرات المحاولات الإيرانية لاستهداف إسرائيليين في الفترة الأخيرة، مؤكداً أن الرد الإسرائيلي سيكون موجعاً وداخل إيران في حال مست إسرائيليين.
كما أشار إلى منع 3 خلايا إيرانية في تركيا من قتل الإسرائيليين، وإحباط هجمات أخرى ضد رجال أعمال ودبلوماسيين في قبرص وكولومبيا وأماكن أخرى كثيرة.
يذكر أن إسرائيل اتهمت عملاء إيرانيين بالتخطيط لاستهداف مواطنيها في تركيا، في يونيو/حزيران الماضي، الأمر الذي نفته طهران.
واعتقلت حينها الشرطة التركية خلية تضم 5 إيرانيين، خططت لخطف واستهداف إسرائيليين في إسطنبول.
وحثت إسرائيل مواطنيها على أخذ الحيطة والحذر بعد تهديدات موثوقة بوجود عملاء إيرانيين يخططون لقتل أو اختطاف إسرائيليين، لاسيما بعد أن تصاعد التوتر مع طهران، إثر اتهام الأخيرة لتل أبيب بتنفيذ عمليات اغتيال وتخريب على أراضيها.
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