اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الرئيس الصيني شي جينبينغ في قمة العشرين في بالي - رويترز

رئيس الصين: علينا تحسين العلاقات مع أستراليا

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

على هامش قمة مجموعة العشرين في بالي، دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى تحسين وتطوير العلاقات مع أستراليا، خلال أول قمة رسمية يعقدها البلدان منذ أكثر من خمس سنوات.

أستراليا تتهم الصين بتعريض طائرة عسكرية للخطر العرب والعالم أستراليا تتهم الصين بتعريض طائرة عسكرية للخطر

وقال شي "علينا تحسين والمحافظة على علاقتنا مع كانبيرا وتطويرها، إذ إن ذلك يتوافق مع المصالح الأساسية لشعبي البلدين".

وبعد عداوة استمرت سنوات وخيّمت على العلاقات التجارية وأدت إلى تجميد اجتماعات عالية المستوى، أكد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي أن الاجتماع كان "إيجابيا وبنّاء".

قمة العشرين في بالي باندونيسيا (فران سبرس)
قمة العشرين في بالي باندونيسيا (فران سبرس)

إلى ذلك، استمرت المحادثات 32 دقيقة فقط وانعقدت على هامش قمة مجموعة العشرين في بالي، لكنها مثّلت تحوّلا دبلوماسيا مهما.

وبينما تبادل قادة أستراليا والصين أطراف الحديث مدة وجيزة خلال قمة مجموعة العشرين التي استضافتها اليابان عام 2019، فإن أي اجتماع رسمي لم يجر بين الطرفين منذ أكثر من نصف عقد.

وأثارت أستراليا حفيظة الصين عبر سعيها لإصدار تشريع ضد مساعي النفوذ خارج الحدود الوطنية ومنع هواوي من الحصول على عقود لتطوير شبكة الجيل الخامس من الإنترنت ودعوتها لفتح تحقيق مستقل بِشأن منشأ وباء كوفيد.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
إيلون ماسك يقدم رؤيته للمستقبل على هامش قمة العشرين.. ما هي؟ إيلون ماسك يقدم رؤيته للمستقبل على هامش قمة العشرين.. ما هي؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط