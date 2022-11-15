صواريخ روسية تدخل حدود الناتو.. وتقتل شخصين في بولندا

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أفاد مسؤول بارز في الاستخبارات الأميركية بأن صواريخ روسية عبرت إلى بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ما أسفر عن مقتل شخصين.
إلا أن المتحدث باسم الحكومة البولندية بيوتر مولر هذه المعلومات حتى اللحظة، لكنه قال إن كبار القادة يعقدون اجتماعا طارئا بسبب ”وضع متأزم”.
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فيما ذكرت وسائل إعلام بولندية أن شخصين لقيا مصرعهما بعد ظهر الثلاثاء بعد أن أصابت قذيفة منطقة كان يتم فيها تجفيف الحبوب بقرية برزيودوف البولندية القريبة من الحدود مع أوكرانيا.
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