فلسطيني يقتل إسرائيليين اثنين طعنا بالضفة.. والشرطة تقتله

أعلن مسؤولون فلسطينيون وإسرائيليون أن فلسطينيا قتل إسرائيليين اثنين طعنا في هجوم بالضفة الغربية، اليوم الثلاثاء، بالقرب من مدخل منطقة صناعية، وحاول الفرار في سيارة قبل أن تطلق قوات الأمن الإسرائيلية النار عليه وترديه قتيلا.
وأعلنت الخدمات الطبية الإسرائيلية في بيان رسمي مقتل شخصين، وقالت إن ستة آخرين يتلقون العلاج.
كما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل فلسطيني يبلغ من العمر 18 عاما.
ركض على قدميه بطريق سريع
وذكر بيان للجيش الإسرائيلي اليوم أن المشتبه به طعن مدنيين عند مدخل مجمع أرئيل الصناعي القريب من مستوطنة أرئيل في الضفة الغربية المحتلة.
كما أضاف الجيش أنه قام لاحقا بطعن آخرين في محطة وقود قريبة، قبل أن يفر في سيارة صدم بها سيارات أخرى على طريق سريع قريب لكنه واجه ازدحاما مروريا وفر من السيارة.
ونشرت وسائل إعلام فلسطينية وهيئة البث الإسرائيلية لحظة الطعن، كما بث التلفزيون الإسرائيلي مقطعا مصورا يظهر المهاجم وهو يركض في طريق سريع وينهار على الأرض بعد إطلاق النار عليه.
تغطية صحفية: "لحظة تنفيذ عمــ ـلية الــطعن في مستوطنة أرئيل شمال سلفيت". pic.twitter.com/hDDMnhPDUY— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 15, 2022
ولم ترد أنباء فورية عن الدافع وراء عمليات الطعن، ولم تعلن أي جماعة مسلحة مسؤوليتها عن الهجوم.
والهجوم هو الأحدث في المواجهات الفلسطينية الإسرائيلية بالضفة الغربية والقدس والتي شهدت مقتل أكثر من 130 فلسطينيا هذا العام، وأيضاً قتل 23 إسرائيليا على الأقل، الأمر الذي يجعل 2022 العام الأكثر دموية منذ 2006.
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