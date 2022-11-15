لا الروس ولا الأوكرانيون سينهارون.. مسؤول غربي يوضح

بعد انسحاب قواتها من مدينة خيرسون جنوب أوكرانيا، باتت روسيا في موقع دفاعي على ما يبدو. فقد أكد مسؤول غربي، اليوم الثلاثاء، أن الروس أصبحوا في موقف دفاعي وليس هجومياً.

كما أضاف أنه "لا يتوقع انهيارا كاملا لأي من القوات الروسية أو الأوكرانية في وقت قريب"، وفق ما نقلت رويترز.

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مراوحة لأشهر

وقال المسؤول، طالباً عدم كشف هوتيه، إنه يتوقع أن يستمر الوضع على حاله في ساحة المعركة إلى العام المقبل.

أما عن عملية الانسحاب الروسية من خيرسون، فرأى أنها كانت منظمة نسبيًا، مشيراً إلى إجلاء ما يقارب 20 ألف جندي من المنطقة وليس 30 ألفا، كما أفادت سابقا وزارة الدفاع الروسية.

انتكاسة كبرى

يشار إلى أن هذا الانسحاب من خيرسون شكل انتكاسة كبرى للجيش الروسي، لاسيما أنها أول مدينة أوكرانية رئيسية سقطت بيده منذ اندلاع النزاع في 24 فبراير الماضي.

كما أنها تشكل مع دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا، الأقاليم الأربعة التي أعلن الكرملين أواخر سبتمبر (2022) ضمها.

كذلك، يحمل موقعها الجغرافي أهمية خاصة، إذ يقع الإقليم على حدود منطقتي دنيبرو بيتروفسك ونيكولاييف، وله حدود برية مع القرم جنوباً، فيما يطل على البحر الأسود في الجنوب الغربي، وفي الجنوب الشرقي على بحر آزوف.

ما دفع الغرب إلى اعتبار هذا الانسحاب بمثابة انتصار لكييف.