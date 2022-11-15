اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
رفع العلم الأوكراني في خيرسون (من تويتر
رفع العلم الأوكراني في خيرسون
روسيا و أوكرانيا

لا الروس ولا الأوكرانيون سينهارون.. مسؤول غربي يوضح

دبي- العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

بعد انسحاب قواتها من مدينة خيرسون جنوب أوكرانيا، باتت روسيا في موقع دفاعي على ما يبدو. فقد أكد مسؤول غربي، اليوم الثلاثاء، أن الروس أصبحوا في موقف دفاعي وليس هجومياً.

زيلينسكي: استعادة خيرسون أشبه بإنزال النورماندي العرب والعالم روسيا و أوكرانيا زيلينسكي: استعادة خيرسون أشبه بإنزال النورماندي

كما أضاف أنه "لا يتوقع انهيارا كاملا لأي من القوات الروسية أو الأوكرانية في وقت قريب"، وفق ما نقلت رويترز.

مراوحة لأشهر

وقال المسؤول، طالباً عدم كشف هوتيه، إنه يتوقع أن يستمر الوضع على حاله في ساحة المعركة إلى العام المقبل.

من أوكرانيا (أرشيفية- رويترز)
من أوكرانيا (أرشيفية- رويترز)

أما عن عملية الانسحاب الروسية من خيرسون، فرأى أنها كانت منظمة نسبيًا، مشيراً إلى إجلاء ما يقارب 20 ألف جندي من المنطقة وليس 30 ألفا، كما أفادت سابقا وزارة الدفاع الروسية.

انتكاسة كبرى

يشار إلى أن هذا الانسحاب من خيرسون شكل انتكاسة كبرى للجيش الروسي، لاسيما أنها أول مدينة أوكرانية رئيسية سقطت بيده منذ اندلاع النزاع في 24 فبراير الماضي.

كما أنها تشكل مع دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا، الأقاليم الأربعة التي أعلن الكرملين أواخر سبتمبر (2022) ضمها.

كذلك، يحمل موقعها الجغرافي أهمية خاصة، إذ يقع الإقليم على حدود منطقتي دنيبرو بيتروفسك ونيكولاييف، وله حدود برية مع القرم جنوباً، فيما يطل على البحر الأسود في الجنوب الغربي، وفي الجنوب الشرقي على بحر آزوف.

ما دفع الغرب إلى اعتبار هذا الانسحاب بمثابة انتصار لكييف.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
إيلون ماسك يقدم رؤيته للمستقبل على هامش قمة العشرين.. ما هي؟ إيلون ماسك يقدم رؤيته للمستقبل على هامش قمة العشرين.. ما هي؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط