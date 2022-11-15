انطلاق قمة العشرين في إندونيسيا.. واشنطن: سنندد بحرب روسيا في أوكرانيا

انطلقت، الثلاثاء، قمة مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا. وأعلن الرئيس الإندونيسي جوكي ويدودو في كلمة الافتتاح أن عام 2023 سيكون أشد صعوبة على العالم، مشيرا إلى أن "أزمتي الأمن الغذائي وأمن الطاقة تؤثران على الدول النامية".

وحث ويدودو، القادة والزعماء على "عدم إدخال العالم في دهاليز الحروب"، وشدد على "الاستعداد لمواجهة أي جائحة مستقبلية".

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"يجب علينا الاستعداد لمواجهة أي جائحة مستقبلية"... كلمة الرئيس الإندونيسي في انطلاق قمة #مجموعة_العشرين في #بالي الإندونيسية #العربية pic.twitter.com/5WP3oyEXSw — العربية (@AlArabiya) November 15, 2022

وأفاد مسؤول أميركي رفيع، الثلاثاء، في بالي أن البيان الختامي لقمة مجموعة العشرين سيتضمن تنديدا شديدا لـ"معظم" الدول الأعضاء بالحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وقال المسؤول الذي تحدث الى الصحافيين بشرط عدم كشف هويته: "أعتقد أنكم سترون معظم أعضاء مجموعة العشرين ينددون بوضوح بالحرب الروسية في أوكرانيا، ويعتبرون أن هذه الحرب هي المصدر الأساسي للمعاناة الاقتصادية والإنسانية الهائلة في العالم".

وشهد الثلاثاء توافد قادة مجموعة العشرين وضيوفها إلى مقر انعقاد القمة في إندونيسيا قبيل انطلاقها في وقت لاحق.

كما وصل إلى مقر القمة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

صور من وصول ولي العهد السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان إلى مقر انعقاد قمة #مجموعة_العشرين في بالي الإندونيسية.#العربية pic.twitter.com/Bx3ZZ9T31C — العربية (@AlArabiya) November 15, 2022

وعلى هامش قمة العشرين، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بكين لتوحيد الجهود ضد الحرب في أوكرانيا، مع بدء لقائه، الثلاثاء، مع نظيره الصيني شي جينبينغ .

وقال ماكرون لشي بعد مصافحته وبدء المحادثات بينهما: يجب أن "نوحد جهودنا للاستجابة لأزمة عالمية مثل حرب روسيا في أوكرانيا".

وإلى ذلك، نقل بيان صادر من وزير الخارجية الصيني عن الرئيس الصيني شي جينبينغ أنه لا يمكن استخدام الأسلحة النووية، ولا يمكن خوض حروب نووية في أوكرانيا، وذلك خلال نقاش مع الرئيس الأميركي جو بايدن حول الحرب الأوكرانية في اجتماعهما، الاثنين، بإندونيسيا.