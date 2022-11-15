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مصافحة بين الرئيسين الصيني والفرنسي في بالي
روسيا و أوكرانيا

انطلاق قمة العشرين في إندونيسيا.. واشنطن: سنندد بحرب روسيا في أوكرانيا

ماكرون يدعو خلال لقائه الرئيس الصيني في بالي لتوحيد الجهود ضد الحرب في أوكرانيا

نوسا دوا (اندونيسيا) - فرانس برس، رويترز
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انطلقت، الثلاثاء، قمة مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا. وأعلن الرئيس الإندونيسي جوكي ويدودو في كلمة الافتتاح أن عام 2023 سيكون أشد صعوبة على العالم، مشيرا إلى أن "أزمتي الأمن الغذائي وأمن الطاقة تؤثران على الدول النامية".

وحث ويدودو، القادة والزعماء على "عدم إدخال العالم في دهاليز الحروب"، وشدد على "الاستعداد لمواجهة أي جائحة مستقبلية".

وأفاد مسؤول أميركي رفيع، الثلاثاء، في بالي أن البيان الختامي لقمة مجموعة العشرين سيتضمن تنديدا شديدا لـ"معظم" الدول الأعضاء بالحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وقال المسؤول الذي تحدث الى الصحافيين بشرط عدم كشف هويته: "أعتقد أنكم سترون معظم أعضاء مجموعة العشرين ينددون بوضوح بالحرب الروسية في أوكرانيا، ويعتبرون أن هذه الحرب هي المصدر الأساسي للمعاناة الاقتصادية والإنسانية الهائلة في العالم".

وشهد الثلاثاء توافد قادة مجموعة العشرين وضيوفها إلى مقر انعقاد القمة في إندونيسيا قبيل انطلاقها في وقت لاحق.

كما وصل إلى مقر القمة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وعلى هامش قمة العشرين، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بكين لتوحيد الجهود ضد الحرب في أوكرانيا، مع بدء لقائه، الثلاثاء، مع نظيره الصيني شي جينبينغ .

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وقال ماكرون لشي بعد مصافحته وبدء المحادثات بينهما: يجب أن "نوحد جهودنا للاستجابة لأزمة عالمية مثل حرب روسيا في أوكرانيا".

وإلى ذلك، نقل بيان صادر من وزير الخارجية الصيني عن الرئيس الصيني شي جينبينغ أنه لا يمكن استخدام الأسلحة النووية، ولا يمكن خوض حروب نووية في أوكرانيا، وذلك خلال نقاش مع الرئيس الأميركي جو بايدن حول الحرب الأوكرانية في اجتماعهما، الاثنين، بإندونيسيا.

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