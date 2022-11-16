أوكرانيا: نعمل مع الحلفاء لإقامة نظام دفاع جوي "متكامل"
أعلن وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، الأربعاء، أن كييف تعمل مع حلفاء دوليين لبناء نظام دفاع جوي "متكامل ومنسق".
ولم يذكر ريزنيكوف تفاصيل أخرى في تغريدة غداة شن روسيا ضربات جوية في أنحاء أوكرانيا، لكنه قال إن "حماية السماء الأوكرانية" ستكون أولوية باجتماع مقرر مع حلفاء في ألمانيا.
كما أضاف: "نعمل مع شركائنا على إقامة نظام دفاع جوي متكامل ومنسق. نستعد لفصل الشتاء في ساحة المعركة"، وفق رويترز.
نحو 100 صاروخ
يذكر أن متحدثا باسم سلاح الجو الأوكراني كان أعلن الثلاثاء أن روسيا أطلقت "نحو" 100 صاروخ على بلاده، حيث أصابت عدداً من البنى التحتية الرئيسية للطاقة في مناطق عدة.
وقال يوري إيغنات في حديث مباشر للتلفزيون الأوكراني: "أُطلق نحو 100 صاروخ من بحر قزوين، منطقة روستوف (الروسية)"، وأيضاً "من البحر الأسود"، موضحاً أن "في هذه المرحلة لم يسجل بعد استخدام مسيرات هجومية".
فيما أدت الضربات إلى انقطاع معمم للتيار الكهربائي في أوكرانيا بلغت تداعياته مولدوفا.
ضربة مؤلمة
يشار إلى أن تلك الضربات الصاروخية الروسية أتت فيما يستمر القتال شرقاً بين القوات الروسية والأوكرانية.
كما جاءت بعد أيام على الانسحاب من خيرسون جنوباً في ضربة مؤلمة للقوات الروسية، لاسيما أن تلك المدينة كانت أول منطقة أوكرانية كبرى تقع في يد الروس.
غير أنه رغم التقدم الأوكراني جنوباً، فالعديد من المراقبين لا يرون أن التقدم بعد ذلك سيكون سهلاً بالنسبة لكييف، معتبرين أن الوضع الراهن أو المراوحة على الجبهات قد تستمر أشهراً.
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