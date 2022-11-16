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المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ (رويترز)
المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ (رويترز)

الصين عن حادث بولندا: على جميع الأطراف ضبط النفس

دبي - العربية.نت
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دعت الصين جميع الأطراف إلى "الهدوء" بعد أنباء عن سقوط صاروخ روسي الصنع في بولندا ووضع الجيش البولندي في حالة تأهب.

وقالت ماو نينغ، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، في مؤتمر صحافي دوري إنه "في ظل الوضع الراهن، يتعين على جميع الأطراف المعنية التزام الهدوء وضبط النفس من أجل تجنب التصعيد"، بحسب ما نقلت "رويترز".

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ويمكن أن يؤدي تحميل موسكو مسؤولية الانفجار إلى تفعيل مبدأ الدفاع الجماعي لحلف الأطلسي المعروف باسم المادة 5، والذي يعتبر بموجبه الهجوم على أحد أعضاء التحالف هجوما على الجميع، مما يؤدي إلى بدء المشاورات حول رد عسكري محتمل.

استدعاء السفير الروسي

بدورها، أوضحت بولندا أنها تتحقق مما إذا كانت بحاجة إلى طلب إجراء مشاورات بموجب المادة 4، والتي تسمح لأعضاء حلف الأطلسي بطرح أي قضية مثيرة للقلق، خاصة فيما يتعلق بالأمن، للنقاش في مجلس شمال الأطلسي.

واستدعت بولندا سفير روسيا لدى وارسو للحصول على تفسير بعد أن نفت موسكو مسؤوليتها عن الواقعة.

من موقع سقوط الصاروخ في بولندا (رويترز)
من موقع سقوط الصاروخ في بولندا (رويترز)

فيما قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن الولايات المتحدة وحلفاءها في حلف شمال الأطلسي يتحرون الانفجار، لكن المعلومات الأولية تشير إلى أنه ربما لم يكن ناجما عن صاروخ أُطلق من روسيا.

مقتل شخصين بالانفجار

وتحدث بايدن بعد أن عقد زعماء العالم، الذين كانوا مجتمعين لحضور قمة مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا، اجتماعا طارئا اليوم الأربعاء بعد انفجارات مميتة في برشفوداو، وهي قرية في شرق بولندا قريبة من حدود أوكرانيا.

يذكر أن الخارجية البولندية أعلنت في بيان أمس الثلاثاء أن صاروخا روسي الصنع سقط على قرية برشفوداو البولندية بالقرب من الحدود الأوكرانية في الساعة 3:40 مساء بالتوقيت المحلي وتسبب في مصرع شخصين.

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