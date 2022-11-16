بايدن يعرض مساعدة بولندا بالتحقيق في سقوط الصواريخ

بعدما أفادت تقارير أميركية بسقوط صواريخ روسية قرب الحدود الأوكرانية في بولندا، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن عرض على نظيره البولندي أندريه دودا دعم الولايات المتحدة الكامل في التحقيق الذي تجريه في انفجار أسفر عن مقتل شخصين بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.

وأضاف البيت الأبيض بعد أن تحدث الزعيمان "عرض الرئيس بايدن دعم الولايات المتحدة الكامل ومساعدتها في تحقيق بولندا".

مادة اعلانية

سوناك يعرض المساعدة في التحقيق

كما اتبع رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك نفس طريقة بايدن، عارضا الدعم والمساعدة لبولندا في التحقيق حول سقوط صواريخ على أراضيها.

من جهته، يعتزم الأمين العام لحلف شمال الأطلسي عقد اجتماع طارئ الأربعاء لمندوبي دول التحالف لبحث حادث سقوط صواريخ في بولندا، وفق ما أفادت متحدثة الثلاثاء.

اجتماع طارئ للناتو

وقالت المتحدثة باسم الحلف أوانا لونجيسكو "الأمين العام سوف يترأس غدا اجتماعا طارئا لمندوبي الدول الأعضاء لدى الناتو لبحث هذا الحادث المأساوي".

إلى هذا، أعلن متحدث باسم الحكومة البولندية الثلاثاء أن وارسو رفعت مستوى تأهب جزء من وحداتها العسكرية، على خلفية ورود تقارير غير مؤكدة عن سقوط صواريخ روسية في بولندا.

رفع مستوى التأهب

وقال المتحدث بيوتر مولر في مؤتمر صحافي عقب اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي في وارسو "اتّخذ قرار برفع مستوى تأهب بعض من الوحدات القتالية وغيرها من الأجهزة".

وأفادت وسائل إعلام بولندية عن وقوع انفجار في مستودع حبوب في بلدة بريفودوف قرب الحدود مع أوكرانيا أسفر عن مقتل شخصين.