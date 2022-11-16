هياج وفقدان وعي.. وباء مجهول يجتاح السودان بـ100 إصابة

بعد مرور أيام قليلة من انطلاق مناشدات بسبب انتشار "حمى الضنك" في عدة مناطق سودانية، أعلنت لجنة الأطباء المركزية في البلاد ظهور وباء آخر.

وأضافت في بيان الأربعاء، أن المرض الجديد مجهول لم يشخص بعد.

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100 إصابة

كما ذكرت أنه ظهر بمحلية قريضة جنوب دارفور، وأسفر عن إصابة أكثر من 100 شخص.

وأكدت عدم تسجيل أي حالات وفاة حتى الآن.

كذلك كشفت أن من أعراضه حمى وآلام بالجسم وهياج وفقدان مفاجئ للوعي.

بدورهم، أفاد أطباء في مستشفى قريضة بولاية جنوب دارفور السودانية بأن المستشفى استقبل بين الأمس وصباح اليوم أكثر من 100 حالة تشنج غريبة.

وأضافوا في تصريح لـ"العربية/الحدث"، أن المصابين اشتكوا من صداع وآلام في الرقبة والظهر وبعضها مصحوب بحالات تشنج وصراخ حاد.

كما تابعوا أن الحالات في ازدياد، موضحين أنه عندما يتم تهدئتها بالعقاقير لساعات قليلة، فما تلبث أن تعود لسابق عهدها.

لجنة أطباء السودان المركزية: ظهور وباء مجهول "لم يشخص بعد" بمحلية قريضة بجنوب دارفور يسفر عن إصابة 75 شخصاً دون تسجيل حالة وفاة ومن أعراضه "حمى وآلام بالجسم وهياج وفقدان مفاجئ للوعي" #واكب pic.twitter.com/iUh7f8gRiu — واكب | Wakeep (@WakeepAr) November 15, 2022

وأضاف الزعيم الأهلي بالمنطقة يعقوب الملك أن معظم الحلات الواردة كانت لفتيات من مدرسة قريضة الثانوية.

في حين أكدت ليلى حمد النيل مسؤولة قسم الاستجابة ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة الاتحادية أن الوزارة لم تتأكد حتى اللحظة من طبيعة الحميات المنتشرة، مشددة على أن معامل الوزارة ستقوم بفحص العينات فور وصولها، لإعلان النتائج.

"الضنك" تجتاح البلاد

أتت هذه التطورات بعد أيام من إعلان السلطات في السودان، ظهور مرض "حمى الضنك" في 8 ولايات، وكذلك زيادة حالات الإصابة بمرض الملاريا.

كما أوضحت وزارة الصحة حينها أن الإصابات طالت ولايات دارفور وكردفان الكبرى، بالإضافة إلى البحر الأحمر وكسلا والنيل الأبيض.

وأضافت أن ولاية شمال دارفور هي الأكثر تضررا حتى الآن من المرض، حيث أصيب مئات الأشخاص، مشيرة إلى ظهور مئات حالات الإصابة بمرض الملاريا أيضا.

في حين ناشد المسؤولون المحليون في شمال دارفور السلطات المركزية والمنظمات الدولية بالتدخل بشكل عاجل للحد من انتشار الأمراض.

يذكر أن السودان يعاني من عدة أزمات معيشية أبرزها المشكلات الاقتصادية من زيادة الضرائب، والفقر والبطالة وكذلك ضعف الجهاز الطبي في البلاد بسبب أزمة فيروس كورونا أيضاً.