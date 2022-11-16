بولندا تتأهب عسكريا بأقصى درجة.. والناتو: ننسق ونتحرى

بعدما أفادت تقارير استخباراتية أميركية بسقوط صواريخ روسية داخل أراضي بولندا العضو في حلف الناتو، أعلنت وارسو وضع الوحدات العسكرية البولندية في حالة تأهب قصوى.

وقال المتحدث باسم الحكومة البولندية بيوتر مولر اليوم الثلاثاء إن وارسو تدرس ما إذا كانت بحاجة إلى طلب إجراء مشاورات بموجب المادة الرابعة من معاهدة حلف شمال الأطلسي، بعد مقتل شخصين في انفجار بالقرب من الحدود الأوكرانية.

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"تزيد الجاهزية"

وأضاف أن بولندا تزيد من جاهزية بعض الوحدات العسكرية.

بالتزامن، أفادت وكالة الأنباء البولندية مساء الثلاثاء بأن رئيس الوزراء ماتيوز موراوسكي دعا لاجتماع عاجل للجنة الدفاع الوطني وسط تقارير عن سقوط صاروخ روسي على الأراضي البولندية.

وبحسب التقارير، أدى سقوط الصاروخ الروسي على قرية بولندية قرب الحدود مع أوكرانيا إلى مقتل شخصين.

"الناتو ينسق"

من جهته، قال مسؤول في حلف شمال الأطلسي في وقت متأخر من يوم الثلاثاء إن الحلف يتحرى تقارير عن وقوع انفجار في شرق بولندا بالقرب من الحدود الأوكرانية.

الدبلوماسي السابق فولوديمير شوماكوف: فتح تحقيق دولي في أقرب وقت حول مدى تعمد #روسيا قصف الأراضي البولندية#العربية pic.twitter.com/GgE2XcaTZb — العربية (@AlArabiya) November 15, 2022

وأضاف "ندرس هذه التقارير وننسق بشكل وثيق مع حليفتنا بولندا".

بينما في واشنطن، أعلنت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض أن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان تحدث مع مدير مكتب الأمن القومي البولندي بعد تلقي تقارير عن سقوط صواريخ في بلاده.

مناقشة "القصف" بقمة العشرين

وأعلنت الرئاسة الفرنسية مساء الثلاثاء أن الرئيس إيمانويل ماكرون "تواصل" مع بولندا بعد الأنباء عن سقوط صاروخين روسيين على أراضيها، و"يستعلم عن الوضع".

وقال قصر الإيليزيه لوكالة فرانس برس إن ماكرون "يدرس احتمال مناقشة (المسألة) اعتبارًا من صباح يوم غد (الأربعاء) على مستوى القادة"، "نظرًا إلى وجود جميع شركائنا الأوروبيين الكبار وشركائنا الكبار الحلفاء في مجموعة العشرين" مجتمعين في قمة في إندونيسيا، حيث يتواجد الرئيس الفرنسي أيضًا.

في سياق ردود الأفعال المتتالية، أعرب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الثلاثاء عن "صدمته" إزاء تقارير أفادت بمقتل أشخاص جراء سقوط صواريخ أو مقذوفات روسية في بولندا.

"نقف إلى جانب بولندا"

وأعرب ميشال في تغريدة عن "صدمته إزاء أنباء عن مقتل أشخاص في الأراضي البولندية جراء سقوط صاروخ" أو مقذوفات. وتقدّم ميشال بالتعازي للعائلات، وقال "نقف إلى جانب بولندا. أنا على تواصل مع السلطات البولندية ومع أعضاء الاتحاد الأوروبي وحلفاء آخرين".

فيما أعلنت وزارة الخارجية الإستونية أن التقارير الواردة من بولندا مثيرة للقلق، مشيرة إلى أن الجانب الإستوني يتشاور مع بولندا وحلفاء آخرين.

"مستعدون للدفاع عن كل شبر من أراضي الناتو"

وأضافت أن إستونيا "مستعدة للدفاع عن كل شبر من أراضي (حلف شمال الأطلسي) الناتو"، مؤكدة "التضامن الكامل" مع بولندا.

من جانبها، أدانت بلجيكا بشدة "الحادث" الذي وقع على الأراضي البولندية، وقال رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو عبر تويتر إن بلاده تقف إلى جانب بولندا.

وأضاف "نحن جميعا جزء من أسرة الناتو، الذي أصبح موحدا بشكل أكبر وجاهزا لحمايتنا جميعا أكثر من أي وقت مضى".



وتوالت ردود الفعل الدولية، فقد أفادت وزارة الخارجية اليونانية بأنها تتابع عن كثب التطورات "المقلقة للغاية" في بولندا".

وأعربت الخارجية اليونانية عبر تويتر عن التضامن الكامل مع بولندا.

المادتان الرابعة والخامسة

وتمنح المادة 4 من معاهدة حلف شمال الأطلسي الحق لأي دولة عضوة بالحلف وتشعر بأنها مهددة من قبل دولة أخرى أو منظمة إرهابية، في تقديم طلب لبدء الدول الأعضاء الثلاثين مشاورات رسمية للبتّ فيما إذا كان التهديد موجوداً وكيفية مواجهته، مع التوصّل إلى قرارات بالإجماع.

فيما تنص المادة الخامسة على أن أي اعتداء مسلح ضد دولة عضو الحلف، يعد عدوانا على الأعضاء كافة، يستدعي اتّخاذ التدابير التي يعتبرها الأعضاء ضرورية لمساعدة البلد المستهدف.