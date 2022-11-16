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عنصر من الجيش الفرنسي - أرشيفية
عنصر من الجيش الفرنسي - أرشيفية

خطة النزاع الكبير.. فرنسا تستعد لإجراء أكبر تدريبات عسكرية

دبي - العربية.نت
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تعتزم فرنسا إجراء أكبر تدريبات عسكرية لها بمشاركة 12 ألف جندي بمن فيهم قوات من حلف الأطلسي، في النصف الأول من العام القادم، حسبما أعلن قائد في هيئة الأركان المشتركة الثلاثاء.

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نزاع ضد دولة

وستركز التدريبات على خوض نزاع كبير ضد دولة أجنبية غير محددة، بحسب قائد وحدة انتشار القوات لدى الأركان المشتركة الفرنسية إيف ميتاير.

ستأتي التدريبات على وقع الحرب الروسية في أوكرانيا التي اندلعت في شباط/فبراير من هذا العام.

وقال ميتاير إن "السياق الجيوسياسي يبرر هذه التدريبات"، لكنه أضاف أن الخطة بدأ إعدادها منذ 2020 وتلت مراجعة فرنسية استراتيجية نشرت عام 2017.

وأوضح أن المراجعة أشارت إلى "ضرورة الاستعداد لنزاع كبير" بعد عقدين تقريبا من خوض حروب غير متكافئة معظمها مع جماعات وليس دولا.

دول في الناتو

وأضاف أن التمارين التي أطلق عليها تسمية "أوريون"، ستضم دولا أوروبية في حلف شمال الأطلسي هي ألمانيا وبريطانيا وبلجيكا وإيطاليا وإسبانيا، إضافة إلى الولايات المتحدة.

وبين أواخر شباط/فبراير ومطلع أيار/مايو، سيخوض 7 آلاف عسكري تدريبات تشمل عمليات بحرية في البحر المتوسط وعملية برمائية وجسر جوي في جنوب فرنسا.

تدخل في دولة

وستحاكي هذه المرحلة تدخلا في دولة قوضتها أنشطة ميليشيات، وجارة لدولة نووية قوية تؤجج الاضطرابات.

ومن منتصف نيسان/أبريل إلى مطلع أيار/مايو، سيشارك الجنود في محاكاة لنزاع جوي وبري مع تلك الدولة القوية، يتضمن نشر ما يصل إلى 12 ألف عسكري في شمال فرنسا.

وستشمل "أوريون" مكونات برية وبحرية وجوية وفضائية إضافة الى حرب الكترونية وعمليات مدنية مثل الإسعافات والنقل، وفق ميتاير.

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