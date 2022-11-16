بايدن يستبعد إطلاق روسيا للصواريخ التي سقطت في بولندا

تأكيدا لتصريحات الرئيس البولندي أندريه دودا، قال الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الأربعاء في كلمة مقتضبة للصحفيين من بالي على إنه "من غير المرجح" أن يكون الصاروخ الذي سقط في بولندا قد أُطلق من روسيا".

جاءت كلمة بايدن بعدما أفاد البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي وزعماء آخرين من مجموعة الدول السبع سوف يعقدون اجتماعا "طارئا" الأربعاء لبحث الضربة الصاروخية التي استهدفت منطقة بولندية قرب الحدود مع أوكرانيا.

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"الطاولة المستديرة"

وأضاف البيت الأبيض أن "الطاولة المستديرة" من المقرر أن تعقد بعد وقت قصير بمشاركة بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة في بالي، حيث يتواجد زعماء هذه الدول لحضور قمة مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى في العالم.

أتت هذه القمة الطارئة بعدما تحدث الرئيس البولندي أندريه دودا إلى الرئيس الأميركي الذي تعهد بإرسال "خبراء أميركيين للمساعدة في التحقيق في موقع هذا الحادث المأساوي".

"روسي الصنع على الأرجح"

بالتزامن، أكد الرئيس البولندي عدم وجود دليل واضح على هوية الجهة التي أطلقت الصاروخ الذي أوقع قتيلين في بلدة بولندية الثلاثاء، لكنه أشار إلى أن الصاروخ "على الأرجح روسي الصنع".

وقال دودا في مؤتمر صحافي "ليس لدينا في الوقت الراهن دليل قاطع على هوية الجهة التي أطلقت الصاروخ. هناك تحقيق جار. الصاروخ على الأرجح روسي الصنع".

"تفسيرات مفصلة"

وأعلنت وزارة الخارجية البولندية أن الصاروخ الذي سقط في بولندا روسي الصنع، وأنها استدعت السفير الروسي لدى وارسو لتقديم "تفسيرات مفصّلة فورية".

من جانبها، ألقت أوكرانيا بالمسؤولية على روسيا التي شنت الثلاثاء موجة ضربات صاروخية استهدفت جميع أنحاء أوكرانيا وتركت ملايين المنازل بدون كهرباء.

تفعيل المادة الرابعة

وكان الرئيس البولندي قد قال إنه من "المرجح للغاية" أن يطلب مندوب بولندا لدى حلف شمال الأطلسي إجراء مشاورات عاجلة بموجب المادة 4 من ميثاق الحلف، وذلك خلال اجتماع مع مندوبي دول الحلف الآخرين في بروكسل الأربعاء.

وتنص المادة 4 على أنه يمكن الدعوة للتشاور عندما يشعر أي عضو في حلف شمال الأطلسي بأن "وحدة أراضيه أو استقلاله السياسي أو أمنه" معرضة للخطر.