قمة العشرين: ندين بشدة الحرب على أوكرانيا

بعد قمة استمرت يومين في بالي بإندونيسيا، أدانت "معظم" أكبر 20 اقتصادا في العالم الحرب في أوكرانيا، التي هددت بالتصعيد بعد مقتل شخصين في هجوم صاروخي على الأراضي البولندية.

وقالت دول مجموعة العشرين في بيانها الختامي اليوم الأربعاء إن الحرب الأوكرانية الروسية أضرت بالاقتصاد العالمي، وفاقمت الهشاشة التي يعاني منها في الأساس.

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كما حذرت من التهديد باستخدام الأسلحة النووية أو استخدامها في الصراع، وفقًا للبيان الختامي الذي اتفق عليه القادة.

إلى ذلك، رحب قادة المجموعة بمبادرة البحر الأسود للحبوب، لافتين إلى أهمية تمديدها.



ارتفاع كارثي بالأسعار

يذكر أن الصراع الروسي الأوكراني الذي تفجر في 24 فبراير الماضي، تسبب بارتفاع كارثي في أسعار المواد الغذائية والوقود على مستوى العالم، ما أدخل ملايين الأشخاص الإضافيين في حالة فقر وزاد احتمالات المجاعة بالنسبة للبعض.

لاسيما أن أوكرانيا تعد من بين أكبر منتجي الحبوب في العالم، إلا أن الصراع حجز أكثر من 20 مليون طن من الحبوب في موانئها إلى أن رعت الأمم المتحدة وتركيا اتفاقا في تموز الماضي، وفر ممرا آمنا للشحنات.

كما فاقم هذا الصراع المخاوف من تصاعده باتجاهات لا تحمد عقباها، لاسيما بعد أن لوح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين أواخر سبتمبر الماضي بإمكانية استخدام النووي أو أي سلاح آخر فتاك بمواجهة تهديدات قد تتعرض لها أراضي بلاده.