أوكرانيا: حان الوقت لتغلق أوروبا المجال الجوي فوق بلادنا

شدد مستشار مدير مكتب الرئيس الأوكراني ميخائيلو بودولياك اليوم الأربعاء على أن الوقت قد حان لتغلق أوروبا المجال الجوي فوق بلاده.

وقال في تغريدة على حسابه في تويتر: "وحدها روسيا هي المسؤولة عن الحرب في أوكرانيا والضربات الصاروخية الهائلة".

Only Russia is responsible for the war in Ukraine and massive missile strikes. Only Russia is behind the rapidly growing risks for the border countries. No need to look for excuses and postpone key decisions. Time for Europe to "close the sky over 🇺🇦". For your own safety too... — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) November 16, 2022

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كما أردف: "وحدها روسيا هي التي تقف وراء المخاطر التي تتزايد سريعاً على الدول الحدودية"، معتبراً أنه "ليس هناك ما يدعو للبحث عن أعذار وتأجيل قرارات مهمة".

صاروخ على الحدود البولندية

يأتي ذلك مع تصاعد التوتر إلى مستويات قصوى خلال الساعات الماضية، على خلفية الصاروخ الذي سقط على الحدود البولندية موقعاً قتيلين.

واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في خطاب عبر الفيديو لقادة مجموعة العشرين التي تختتم اليوم قمتها في بالي بإندونيسيا، موسكو بضرب مزرعة في بولندا أمس الثلاثاء.

كما رأى أن هذا التصرف "رسالة واضحة لمجموعة العشرين" ، وفق "فرانس برس".

إثارة صدام مباشر

في المقابل نفت موسكو استهداف الأراضي البولندية، معتبرة تلك المزاعم والاتهامات "استفزاز بهدف التصعيد".

وقال رئيس البعثة الروسية الدائمة في الولايات المتحدة، ديمتري بوليانسكي، اليوم، إن الحادث الذي وقع في قرية بولندية بالقرب من الحدود، يهدف إلى إثارة صدام مباشر بين روسيا وحلف شمال الأطلسي.

كما أضاف بتعليق على حسابه في تيلغرام، أن هذه المحاولة تهدف إلى إشعال صدام عسكري بين بلاده والناتو "مع كل ما يترتب على ذلك من تداعيات عالمية"، بحسب رويترز.

من قبل القوات الأوكرانية

يذكر أن مسؤولين أميركيين كانوا أكدوا في وقت سابق اليوم أن الصاروخ الذي سقط على الأراضي البولندية مخلفاً قتلين، أطلق على الأرجح وبحسب المعلومات الأولية من قبل القوات الأوكرانية، من أجل ردع صاروخ روسي قادم بحو أراضيهم.

كما أوضح الرئيس الأميركي جو بايدن، أن المعلومات الأولية، لا تشير إلى أنه أطلق من قبل روسيا.

لا للتسرع

بدورها، حذرت فرنسا من التسرع في الاستنتاج حول مصدر الصاروخ، معتبرة أن تحديد نوعه لا يعني بالضرورة تحديد الجهة التي أطلقته، لاسيما أن عدة دول تمتلك نفس النوع.

يشار إلى أن مسؤولية موسكو عن هذا القصف يمكن أن تؤدي إلى تفعيل مبدأ الدفاع الجماعي لحلف الأطلسي المعروف باسم المادة 5، والذي يعتبر بموجبه الهجوم على أحد أعضاء التحالف هجوماً على الجميع، وبالتالي قد يطلق العنان لبدء المشاورات حول رد عسكري محتمل.