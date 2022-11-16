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من موقع سقوط الصواريخ في بولندا (رويترز)
من موقع سقوط الصاروخ في بولندا (رويترز)
روسيا و أوكرانيا

صاروخ بولندا أطلق من أوكرانيا..مسؤولون أميركيون يرجحون

دبي- العربية.نت
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وسط حالة التأهب التي عمت العالم، بحثاً عن مصدر الصاروخ الذي استهدف الأراضي البولندية، أمس موقعاً قتيلين، دخل تصريح أميركي ثان ليبرد التوتر الدولي الذي استعر ضد روسيا خلال الساعات الماضية.

فرنسا تتمهل: توخوا الحذر عند الحديث عن مصدر صواريخ بولندا العرب والعالم روسيا و أوكرانيا فرنسا تتمهل: توخوا الحذر عند الحديث عن مصدر صواريخ بولندا

فقد أكد مسؤولون أميركيون رفيعو المستوى، اليوم الأربعاء، أن النتائج الأولية تشير إلى أن الصاروخ أطلقته القوات الأوكرانية.

لصد صاروخ روسي

كما أضافوا أن الأوكران عمدوا على ما يبدو إلى إطلاق الصاروخ من أجل صد صاروخ روسي قادم فوق الأجواء الأوكرانية، إلا أنه حط في بولندا، بحسب ما نقلت وكالة أسوشيتد برس.

وكانت فرنسا دعت بالتزامن إلى الحذر وعدم التسرع في استنتاج مصدر الصاروخ، معتبرة أن تحديد نوع الصاروخ لا يعني بالضرورة تحديد الجهة التي أطلقته، لاسيما أن عدة دول تمتلك نفس النوع!

من موقع سقوط الصاروخ الروسي في بولندا
من موقع سقوط الصاروخ الروسي في بولندا

كذلك، أوضح الرئيس الأميركي جوب يبايدن بوقت سابق، أن المعلومات الأولية، لا تشي بأنه أطلق من قبل روسيا.

فيما نفت موسكو بطبيعة الحال استهداف الأراضي الأوكرانية، معتبرة تلك المزاعم والاتهامات "استفزاز بهدف التصعيد".

يشار إلى أن مسؤولية روسيا عن هذا القصف يمكن أن تؤدي إلى تفعيل مبدأ الدفاع الجماعي لحلف الأطلسي المعروف باسم المادة 5، والذي يعتبر بموجبه الهجوم على أحد أعضاء التحالف هجوما على الجميع، وبالتالي قد يطلق العنان إلى بدء المشاورات حول رد عسكري محتمل.

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