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A North Korea missile test earlier this year. (Reuters)
من عملية إطلاق صاروخ كوري شمالي سابقة "أرشيفية"
كوريا الشمالية

بعد ساعات من تحذيرها من رد "أشد ضراوة".. كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا

هيئة الأركان في الجيش الكوري الجنوبي: "أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا غير محدد باتجاه بحر الشرق"

العربية.نت، وكالات
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أعلن الجيش الكوري الجنوبي، صباح الخميس، أن كوريا الشمالية أطلقت "صاروخاً باليستيا غير محدد"، في أحدث عملية إطلاق لصاروخ ضمن موجة غير مسبوقة وبعد ساعات فقط من تحذير بيونغ يونغ من رد عسكري "أشد ضراوة" على الولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين.

وقالت هيئة الأركان في الجيش الكوري الجنوبي: "أطلقت كوريا الشمالية صاروخا بالستيا غير محدد باتجاه بحر الشرق"، الذي يطلق عليه أيضا اسم بحر اليابان.

كوريا الجنوبية واليابان: بيونغ يونغ أطلقت صاروخاً جديداً يعتقد أنه باليستي العرب والعالم كوريا الشمالية كوريا الجنوبية واليابان: بيونغ يونغ أطلقت صاروخاً جديداً يعتقد أنه باليستي

وكانت وكالة الأنباء المركزية الكورية قالت إن كوريا الشمالية قالت في وقت سابق الخميس إن رد فعلها العسكري على التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وحلفائها سيصبح أكثر "غضبا"، متهمة إياهم بتصعيد الأزمة الأمنية في المنطقة.

كما قال وزير خارجية كوريا الشمالية في بيان، نشرته وكالة الأنباء المركزية الرسمية، إن القمة الثلاثية التي عقدتها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان في الآونة الأخيرة ستقود الأمور في شبه الجزيرة الكورية إلى وضع تتزايد صعوبة التنبؤ به.

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