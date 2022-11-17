بعد ساعات من تحذيرها من رد "أشد ضراوة".. كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا
هيئة الأركان في الجيش الكوري الجنوبي: "أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا غير محدد باتجاه بحر الشرق"
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أعلن الجيش الكوري الجنوبي، صباح الخميس، أن كوريا الشمالية أطلقت "صاروخاً باليستيا غير محدد"، في أحدث عملية إطلاق لصاروخ ضمن موجة غير مسبوقة وبعد ساعات فقط من تحذير بيونغ يونغ من رد عسكري "أشد ضراوة" على الولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين.
وقالت هيئة الأركان في الجيش الكوري الجنوبي: "أطلقت كوريا الشمالية صاروخا بالستيا غير محدد باتجاه بحر الشرق"، الذي يطلق عليه أيضا اسم بحر اليابان.
وكانت وكالة الأنباء المركزية الكورية قالت إن كوريا الشمالية قالت في وقت سابق الخميس إن رد فعلها العسكري على التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وحلفائها سيصبح أكثر "غضبا"، متهمة إياهم بتصعيد الأزمة الأمنية في المنطقة.
كما قال وزير خارجية كوريا الشمالية في بيان، نشرته وكالة الأنباء المركزية الرسمية، إن القمة الثلاثية التي عقدتها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان في الآونة الأخيرة ستقود الأمور في شبه الجزيرة الكورية إلى وضع تتزايد صعوبة التنبؤ به.
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