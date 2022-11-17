تركيا تعتقل مشتبهاً به على صلة بتفجير اسطنبول في سوريا

ذكرت وكالة أنباء الأناضول الحكومية أن قوات الأمن التركية اعتقلت مشتبهاً به مطلوباً لصلته بالتفجير الدامي الذي وقع في اسطنبول خلال عملية داخل منطقة تسيطر عليها تركيا بشمال غرب سوريا.

وسيمثل مشتبه بهم آخرون اعتقلوا بعد التفجير أمام مسؤولي محكمة اليوم الخميس، لمواجهة اتهامات محتملة أو الإفراج عنهم.

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ذكرت وكالة الأناضول أن الشرطة التركية اعتقلت المشتبه به، الذي عرف باسمه الحركي "حسام"، في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء بمدينة أعزاز السورية الخاضعة حالياً لسيطرة المعارضة السورية المدعومة من تركيا. وتم نقله إلى اسطنبول للاستجواب.

وقد أدى اعتقاله إلى ارتفاع عدد المشتبه بهم المحتجزين على صلة بالتفجير إلى 51 شخصاً.

واستهدف انفجار يوم الأحد شارع الاستقلال الصاخب في اسطنبول - وهو طريق شعبي تصطف على جانبيه المتاجر والمطاعم - وخلف ستة قتلى بينهم طفلان.

وأصيب عشرات آخرون في الهجوم الذي جاء كتذكير صارخ بتفجيرات المدن التركية بين عامي 2015 و2017، ما أدى إلى زعزعة شعور الأتراك بالأمن.

وألقت السلطات التركية باللوم في الهجوم على حزب العمال الكردستاني المحظور، وكذلك الجماعات الكردية السورية التابعة له. لكن الجماعات الكردية نفت أي دور لها.

وقالت الأناضول إن "حسام" متهم بمساعدة وتحريض امرأة سورية متهمة بترك قنبلة محملة بمادة "تي. إن. تي" في شارع الاستقلال. وقالت الشرطة إن المرأة، التي عرفت باسم أحلام البشير، عبرت الحدود إلى تركيا من سوريا بشكل غير قانوني واعترفت بتنفيذ الهجوم.

وقالت الأناضول إن أحلام البشير و49 آخرين نقلوا إلى محكمة في اسطنبول اليوم الخميس لاستجوابهم من قبل مسؤولي المحكمة بعد فحوصات طبية روتينية.

ويخوض حزب العمال الكردستاني تمرداً مسلحاً في تركيا منذ عام 1984. وأودى الصراع بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص منذ ذلك الحين.

تعتبر كل من أنقرة وواشنطن حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية، لكنهما يختلفان حول وضع الجماعات الكردية السورية، التي تحالفت مع الولايات المتحدة في القتال ضد تنظيم داعش في سوريا.