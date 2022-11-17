اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
FILE PHOTO: People lay flowers to pay tribute to the victims of a Sunday's blast that took place on Istiklal Avenue, a popular spot for shoppers and tourists, in Istanbul, Turkey, November 14, 2022. REUTERS/Umit Bektas/File Photo
أشخاص يضعون الورود في مكان التفجير باسطنبول
تركيا

تركيا تعتقل مشتبهاً به على صلة بتفجير اسطنبول في سوريا

المشتبه بهم الآخرون يمثلون اليوم أمام محكمة تركية لمواجهة اتهامات محتملة أو الإفراج عنهم

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

ذكرت وكالة أنباء الأناضول الحكومية أن قوات الأمن التركية اعتقلت مشتبهاً به مطلوباً لصلته بالتفجير الدامي الذي وقع في اسطنبول خلال عملية داخل منطقة تسيطر عليها تركيا بشمال غرب سوريا.

وسيمثل مشتبه بهم آخرون اعتقلوا بعد التفجير أمام مسؤولي محكمة اليوم الخميس، لمواجهة اتهامات محتملة أو الإفراج عنهم.

ذكرت وكالة الأناضول أن الشرطة التركية اعتقلت المشتبه به، الذي عرف باسمه الحركي "حسام"، في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء بمدينة أعزاز السورية الخاضعة حالياً لسيطرة المعارضة السورية المدعومة من تركيا. وتم نقله إلى اسطنبول للاستجواب.

السيدة التي اتهمتها تركيا بترك القنبلة في الشارع المكتظ
السيدة التي اتهمتها تركيا بترك القنبلة في الشارع المكتظ

وقد أدى اعتقاله إلى ارتفاع عدد المشتبه بهم المحتجزين على صلة بالتفجير إلى 51 شخصاً.

واستهدف انفجار يوم الأحد شارع الاستقلال الصاخب في اسطنبول - وهو طريق شعبي تصطف على جانبيه المتاجر والمطاعم - وخلف ستة قتلى بينهم طفلان.

وأصيب عشرات آخرون في الهجوم الذي جاء كتذكير صارخ بتفجيرات المدن التركية بين عامي 2015 و2017، ما أدى إلى زعزعة شعور الأتراك بالأمن.

وألقت السلطات التركية باللوم في الهجوم على حزب العمال الكردستاني المحظور، وكذلك الجماعات الكردية السورية التابعة له. لكن الجماعات الكردية نفت أي دور لها.

وقالت الأناضول إن "حسام" متهم بمساعدة وتحريض امرأة سورية متهمة بترك قنبلة محملة بمادة "تي. إن. تي" في شارع الاستقلال. وقالت الشرطة إن المرأة، التي عرفت باسم أحلام البشير، عبرت الحدود إلى تركيا من سوريا بشكل غير قانوني واعترفت بتنفيذ الهجوم.

من تشييع بعض ضحايا التفجير
من تشييع بعض ضحايا التفجير
وزير أوكراني: تمديد اتفاق تصدير الحبوب من البحر الأسود 120 يوماً اقتصاد روسيا و أوكرانيا وزير أوكراني: تمديد اتفاق تصدير الحبوب من البحر الأسود 120 يوماً

وقالت الأناضول إن أحلام البشير و49 آخرين نقلوا إلى محكمة في اسطنبول اليوم الخميس لاستجوابهم من قبل مسؤولي المحكمة بعد فحوصات طبية روتينية.

ويخوض حزب العمال الكردستاني تمرداً مسلحاً في تركيا منذ عام 1984. وأودى الصراع بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص منذ ذلك الحين.

تعتبر كل من أنقرة وواشنطن حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية، لكنهما يختلفان حول وضع الجماعات الكردية السورية، التي تحالفت مع الولايات المتحدة في القتال ضد تنظيم داعش في سوريا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بعد انتخابات التجديد النصفي.. هل فقد ترمب شعبيته داخل الحزب الجمهوري؟ بعد انتخابات التجديد النصفي.. هل فقد ترمب شعبيته داخل الحزب الجمهوري؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط