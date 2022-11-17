نتنياهو يتحدث مع أردوغان لأول مرة منذ 2013

أفاد مراسل العربية في إسرائيل أن رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو تحدث مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لأول مرة منذ 2013.

وتحدث نتنياهو اليوم الخميس مع الرئيس التركي أردوغان، وأعرب عن تعازيه لمقتل أتراك في الهجوم بإسطنبول هذا الأسبوع وعرض المساعدة في محاربة الإرهاب، كما شكر الرئيس أردوغان نتنياهو، وأعرب عن تعازيه لمقتل الإسرائيليين في عملية أرئيل.

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بيان إسرائيلي: نتنياهو وأردوغان اتفقا على العمل المشترك لتأسيس مرحلة جديدة من العلاقات.

واستأنفت إسرائيل وتركيا علاقاتهما الدبلوماسية بشكل كامل بعد سنوات من التوتر بينهما.

ويذكر أن العلاقات بين إسرائيل وتركيا شهدت تحولا في الآونة الأخيرة بعد زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ لتركيا في مارس في أول زيارة لرئيس إسرائيلي إلى هذا البلد منذ 2007.

وقام وزير الخارجية التركي بزيارة نادرة إلى القدس في نهاية مايو في إطار تحسين العلاقات الدبلوماسية.

يأتي ذلك فيما يسعى نتنياهو لتشكيل حكومته الجديدة حيث اتفق ورئيس حزب "عوتسما يهوديت" إيتمار بن غفير يوم الأربعاء على سلسلة من المبادرات التشريعية التي يحاول النائب المتطرف الدفع بها، حسبما قال حزب "الليكود" بزعامة نتنياهو، في حين بدت المحادثات الائتلافية عالقة مع اثنين من حلفائه الآخرين.