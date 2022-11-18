أردوغان يحث زيلينسكي على إحياء محادثات وقف النار مع روسيا

حث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على إحياء محادثات وقف إطلاق النار مع روسيا.

وقالت الرئاسة التركية إن أردوغان تناول في اتصال هاتفي مع زيلينسكي آخر التطورات بشأن الحرب الروسية -الأوكرانية وممر الحبوب، وأوضح أن ضم مسألة وقف إطلاق النار إلى مسار المفاوضات "سيصب في مصلحة الجميع".

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وأضافت الرئاسة أن أردوغان شكر نظيره الأوكراني على "موقفه البنّاء" بشأن تمديد اتفاق اسطنبول لتصدير الحبوب الذي توسطت الأمم المتحدة في إبرامه.

وأبلغ أردوغان زيلينسكي بأن كلاً من اتفاق تصدير الحبوب وتبادل السجناء بين روسيا وأوكرانيا أمور إيجابية، وأن "تمديد هذا التفاهم على طاولة المفاوضات" سيفيد جميع الأطراف.

وكان الكرملين اعتبر أمس، أن معاناة المدنيين في أوكرانيا، الذين يواجهون انقطاع التيار الكهربائي في منتصف الشتاء بعد القصف الروسي للبنى التحتية للطاقة، هي "نتيجة" لرفض كييف التفاوض مع موسكو.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، رداً على سؤال بشأن انقطاع التيار الكهربائي الذي يواجهه ملايين الأوكرانيين: "هذا نتيجة عدم رغبة الجانب الأوكراني في حل المشكلة، وبدء مفاوضات، ورفضه البحث عن أرضية مشتركة".

كما اتهم أوكرانيا بتغيير مواقفها فيما يتعلق بإجراء محادثات سلام بين البلدين، وقال إنه لا يتصور الدخول في مفاوضات علنية معها، ودعا واشنطن لدفع كييف نحو الدبلوماسية.

وقال بيسكوف في مؤتمر صحافي عبر الهاتف، إن الولايات المتحدة قادرة على أخذ مخاوف روسيا في الاعتبار، ويمكن أن تشجع كييف على العودة إلى طاولة المفاوضات إذا أرادت ذلك.

وأضاف أن أوكرانيا غيرت موقفها فيما يتعلق بالرغبة في التفاوض مع موسكو عدة مرات خلال الصراع المستمر منذ تسعة أشهر تقريباً ولا يمكن التعويل عليها.

وقال بيسكوف للصحافيين: "يتفاوضون أولاً، ثم يرفضون التفاوض، ثم يسنون قانوناً يحظر أي نوع من المفاوضات، وبعدها يقولون إنهم يريدون المفاوضات، ولكن المفاوضات العلنية".

وأضاف: "لذلك من الصعب تصور مفاوضات علنية.. هناك شيء واحد مؤكد: الأوكرانيون لا يريدون أي مفاوضات".