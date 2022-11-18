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Azerbaijan and Israel two flags together textile cloth fabric texture stock photo
علما أذربيجان وإسرائيل

بعد عقود من العلاقات.. أذربيجان تقرر فتح سفارة بإسرائيل

تعود الروابط بين إسرائيل وأذربيجان إلى ما بعد تفكك الاتحاد السوفياتي السابق في أوائل التسعينيات.. وفي السنوات الأخيرة أصبحت إسرائيل من أهم موردي الأسلحة لأذربيجان

العربية.نت
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رحبت إسرائيل، اليوم الجمعة، بقرار الافتتاح المرتقب في تل أبيب لسفارة أذربيجان.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان، إن "البرلمان الأذربيجاني اتخذ قراراً تاريخياً بفتح سفارة في تل أبيب"، دون تحديد تاريخ لذلك.

وأضاف البيان أن السفارة ستكون أولى السفارات الخاصة بدولة أغلبية سكانها وحكومتها من الشيعة.

ورحّب رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لبيد بقرار البرلمان الأذربيجاني، مؤكداً أن باكو "شريكة هامة لإسرائيل".

وأضاف: "يعكس قرار افتتاح هذه السفارة عمق العلاقات القائمة بين الدولتين".

وزار وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أذربيجان الواقعة في آسيا الوسطى في أوائل أكتوبر، حيث التقى الرئيس إلهام علييف.

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وتعود الروابط بين إسرائيل وأذربيجان المتاخمة لإيران إلى ما بعد تفكك الاتحاد السوفياتي السابق في أوائل التسعينيات. وأقام البلدان علاقات دبلوماسية.

ولدى إسرائيل سفارة في العاصمة الأذربيجانية باكو، بينما افتتحت أذربيجان مكتباً تجارياً في تل أبيب في يوليو 2021، ومكتباً للسياحة في مارس 2022.

وفي السنوات الأخيرة، أصبحت إسرائيل من أهم موردي الأسلحة لأذربيجان، وبلغت مبيعاتها أكثر من 740 مليون دولار، وفقاً لمعهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام.

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