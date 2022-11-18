تقرير: المسيّرات الإيرانية مصنوعة بمكونات أميركية ويابانية
الحكومة الأميركية تجري تحقيقا حول الشركات التي صنعت هذه المكونات
أظهرت معلومات استخبارية نشرتها وول ستريت جورنال أن غالبية قطع الطائرات المسيرة الإيرانية التي أسقطت في أوكرانيا يتم تصنيعها داخل شركات في الولايات المتحدة وأوروبا ودول حليفة أخرى.
فالمسيرات الإيرانية التي لعبت دورا متناميا في الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا يتم تصنيعها من قبل شركات أميركية وأوروبية والمفارقة أنها جاءت بالتزامن مع تصاعد سلسلة العقوبات الغربية على إيران والشركات المشاركة في إنتاج أو نقل هذه الطائرات.
معلومات استخباراتية جديدة كانت صادمة للمسؤولين الغربيين, والأميركيين على وجه التحديد، بحسب التقرير الذي نشرته وول ستريت جورنال خصوصا وأن ثلاثة أرباع مكونات هذه الطائرات المسيرة التي أسقطت في أوكرانيا أميركية الصنع.
الاستخبارات الأوكرانية توصلت إلى هذه النتائج بعد التحقق من قطع هذه الطائرات المسيرة التي تم إسقاطها ومنها طائرة إيرانية من طراز مهاجر-6 التي تم اختراقها في منتصف الرحلة وهبطت سليمة.
فمن بين أكثر من 200 مكون تقني حددها المحققون الأوكرانيون تم تصنيع نصفها تقريبًا بشركات مقرها الولايات المتحدة، وقرابة الثلث بشركات يابانية كما أن عدسة الأشعة تحت الحمراء التلسكوبية عالية الدقة المستخدمة في مهاجر - 6 للمراقبة مطابقة لنموذج صنعته شركة أوفير أوبترونيس سولوشين الإسرائيلية بالإضافة إلى مجموعة من المكونات الإلكترونية تم تصميمها من قِبل شركة مملوكة لألمانيا.
هناك أيضًا أدلة قدمها معهد العلوم والأمن الدولي على أن الشركات الصينية تزود إيران بنسخ من السلع الغربية لإنتاج الطائرات القتالية من دون طيار.
النتائج التي قدمتها الاستخبارات الأوكرانية دفعت الحكومة الأميركية إلى إجراء تحقيق فوري، ولكن المسؤولين عن الرقابة على الصادرات في الولايات المتحدة والشركات التي صنعت أجزاء الطائرات لم يتمكنوا من تأكيد مصدر المكونات.
كما رفضت سفارات اليابان ألمانيا وإسرائيل والصين في الولايات المتحدة التعليق على الأمر.
-
قلق من انشقاقات داخل الجيش الإيراني.. والمحتجون يستهدفون منزل الخمينيوثيقة تظهر قلقا داخل الجيش الإيراني من انضمام عناصره وأسرهم للاحتجاجات الشعبية إيران
-
قتال عنيف في دونيتسك.. واتهامات لكييف بتجنيد مرتزقة و"جنود حظ" للمشاركة بالمعاركزيلينسكي: أكثر من 10 ملايين أوكراني من دون كهرباء وخاصة في كييف العرب والعالم
-
روسيا تنقل لاعبة كرة السلة الأميركية المدانة بقضايا مخدرات إلى المعتقلبدأت بريتني غراينر قضاء عقوبتها في مستوطنة عقابية بمنطقة موردوفيا الوسطى المعروفة بمناخها القاسي أميركا