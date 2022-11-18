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سكان سيول يشاهدون إطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستياً (فرانس برس)
سكان سيول يتابعون تجربة سابقة لإطلاق صاروخ باليستي في كوريا الشمالية

جيش كوريا الجنوبية: كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا عابرا للقارات

خطوة بيونغ يانغ تأتي بعد يوم واحد من إطلاق صاروخ صوب بحر اليابان

سيول، طوكيو - فرانس برس
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أعلن جيش كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت "ما يُشتبه أنه صاروخ باليستي عابر للقارات"، الجمعة.

وصرح مسؤول دفاعي بأن هيئة الأركان العامة في كوريا الجنوبية "تعتقد أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا عابرا للقارات"، من دون أن يخوض في مزيد من التفاصيل.

وفي رد فعل، قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إن عملية الإطلاق الصاروخية الكورية الشمالية "غير مقبولة إطلاقا"، موضحا أن الصاروخ "سقط في البحر".

تجربة صاروخية سابقة لكوريا الشمالية
تجربة صاروخية سابقة لكوريا الشمالية

ويأتي التطور وسط موجة إطلاق صواريخ غير مسبوقة تشنها بيونغ يانغ في مواجهة مناورات عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

واختبارات إطلاق الصواريخ تحظرها قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بموجب العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ بسبب برنامجيها الصاروخي والنووي، نقلا عن رويترز.

وصباح الخميس، أعلن جيش سيول أن بيونغ يانغ أطلقت "صاروخاً باليستيا" صوب بحر اليابان، وجاء ذلك بعد ساعات فقط من تحذير بيونغ يونغ من رد عسكري "أشد ضراوة" على الولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين.

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وكانت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية قالت، في وقت سابق الخميس، إن رد فعلها العسكري على التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وحلفائها سيصبح أكثر "غضبا"، متهمة واشنطن وسيول بتصعيد الأزمة الأمنية في المنطقة.

وذكر وزير خارجية كوريا الشمالية في بيان، نشرته وكالة الأنباء المركزية الرسمية، أن القمة الثلاثية التي عقدتها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان في الآونة الأخيرة ستقود الأمور في شبه الجزيرة الكورية إلى وضع تتزايد صعوبة التنبؤ به.

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