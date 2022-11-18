اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
مشاهد من أوكرانيا من 4
مشاهد من أوكرانيا
(4 صور)
روسيا و أوكرانيا

قتال عنيف في دونيتسك.. وصواريخ روسيا تقطع الكهرباء عن كييف

زيلينسكي: أكثر من 10 ملايين أوكراني من دون كهرباء خصوصا في كييف

العربية.نت، وكالات
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

تدخل العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، اليوم الجمعة، يوماً جديداً من التصعيد حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي بضرب أماكن تمركز القوات الأوكرانية ومخازن الأسلحة والذخيرة، فيما تحاول كييف استعادة أراضيها لتي سيطرت عليها موسكو بدعم غربي.

وفي آخر التطورات، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن القصف الروسي أدى إلى قطع التيار الكهربائي عن مناطق عديدة من أوكرانيا.

وقال زيلينسكي إنه "في الوقت الراهن، بات أكثر من عشرة ملايين أوكراني من دون كهرباء، وخصوصاً في العاصمة كييف".

وميدانيا، أفاد الجيش الأوكراني بسقوط عدد من الصواريخ الروسية على عدة مناطق في أوكرانيا، فيما يستمر القتال العنيف في دونيتسك شرق أوكرانيا.

وأضاف الجيش الأوكراني في بيان أن الجيش الروسي يقوم بتحركات واسعة ونشطة في الفترة الأخيرة في شرق أوكرانيا.

وتعرضت مدن أوكرانية عدة، بينها العاصمة كييف الخميس، لقصف روسي تزامن مع أول سقوط للثلج في بلد يشهد انقطاعات متكررة للكهرباء وحيث يمكن أن تتدنى درجات الحرارة لتصل إلى عشر درجات تحت الصفر.

الوكالة الذرية تطالب روسيا بالانسحاب من محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا العرب والعالم روسيا و أوكرانيا الوكالة الذرية تطالب روسيا بالانسحاب من محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا
أوكرانيا لواشنطن: حان الوقت لتزويدنا بمنظومة باتريوت العرب والعالم روسيا و أوكرانيا أوكرانيا لواشنطن: حان الوقت لتزويدنا بمنظومة باتريوت

وتكررت هذه الضربات منذ أكتوبر واستهدفت خصوصا بنى تحتية لتوليد الطاقة، الأمر الذي حرم ملايين الأوكرانيين الكهرباء والمياه.

وأعلنت الشركة الأوكرانية الوطنية المشغلة "اوكرينيرغو" تمديد قطع الكهرباء بسبب "تدهور الوضع".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية تزور سوق بازار الذي غيرت طالبان اسمه إلى مجاهدين بازار العربية تزور سوق بازار الذي غيرت طالبان اسمه إلى مجاهدين بازار
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط