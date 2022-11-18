20 قتيلاً في سقوط شاحنة بحفرة مليئة بالمياه في باكستان
وقع الحادث على طريق سريع أضعفته الفيضانات في مقاطعة السند.. وكان قد تم تجريف الطريق في عدة أماكن لتصريف مياه الفيضانات، لكن، ورغم مرور أشهر، لم يتم إصلاحه بعد
سقطت شاحنة صغيرة في حفرة مليئة بالمياه في جنوب باكستان الذي اجتاحته الفيضانات، ما أسفر عن مقتل 20 راكباً - معظمهم من النساء والأطفال - وإصابة 13 آخرين خلال الليل.
ووقع الحادث على طريق سريع أضعفته الفيضانات في مقاطعة السند. وكان قد تم تجريف الطريق في عدة أماكن لتصريف مياه الفيضانات، لكن، ورغم مرور أشهر، لم يتم إصلاحه بعد.
وتكافح باكستان للتعافي من فيضانات قياسية أودت بحياة أكثر من 1700 شخص وألحقت أضراراً بالطرق والجسور.
وقال ضابط الشرطة عمران قريشي إن الشاحنة كانت تنقل الركاب من منطقة خيربور إلى ضريح صوفي شهير في سهوان.
وأضاف أنه تم إنقاذ 13 من الركاب ونقلهم إلى مستشفى قريب. من جهتهم، قال مسؤولو المستشفى إن ثماني نساء و10 أطفال تتراوح أعمارهم بين 10 و15 عاماً من بين القتلى. كما قالوا إن اثنين من المصابين في حالة حرجة.
وكان إقليم السند الجنوبي الأكثر تضرراً من الفيضانات الناجمة عن الأمطار الموسمية غير المسبوقة والتي تفاقمت بسبب تغير المناخ.
وأثرت الكارثة على 33 مليون شخص منذ منتصف يونيو الماضي وألحقت أضراراً كبيرة بالبلاد وجرفت مليوني منزل.
كما جرفت الفيضانات والسيول الكارثية في باكستان، وخاصة في السند، روابط الطرق.
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