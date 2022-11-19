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Rescuers remove debris at an accident scene following the collapse of a residential building in the settlement of Tymovskoye in the Sakhalin region, Russia, November 19, 2022. Russian Emergencies Ministry/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT.
من أعمال البحث عن ناجين

انفجار بمبنى سكني بأقصى شرق روسيا.. 9 قتلى وعشرات المفقودين

4 أطفال بين القتلى إثر الانفجار الذي وقع في قرية بجزيرة سخالين والناجم عن أسطوانة غاز

العربية.نت
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لقي تسعة أشخاص حتفهم اليوم السبت في أقصى شرق روسيا إثر انفجار اسطوانة غاز في مبنى سكني أدى إلى انهيار عدد من طوابقه، بحسب الحاكم المحلي فاليري ليمارينكو.

ووقع الانفجار الساعة الخامسة صباحاً في المبنى المكون من خمسة طوابق في قرية تيموفسكوي بجزيرة سخالين الواقعة في المحيط الهادي.

المبنى حيث وقع الانفجار
المبنى حيث وقع الانفجار

وقال ليمارينكو لقناة "روسيا 24" التلفزيونية الروسية: "قُتل تسعة أشخاص بينهم أربعة أطفال".

وأوضحت وزارة حالات الطوارئ الروسية في بيان أن الانفجار، وفقاً للمعلومات الأولية، ناجم عن الغاز، مضيفةً أن عدة طوابق من المبنى انهارت.

وبث التلفزيون الروسي صوراً لمبنى أبيض به شرفات بنية اللون تهدّم قسم منه في شارع مغطى بالثلوج.

من أعمال رفع الأنقاض للبحث عن ناجين
من 5
  • من أعمال رفع الأنقاض للبحث عن ناجين
  • من أعمال رفع الأنقاض للبحث عن ناجين
  • من أعمال رفع الأنقاض للبحث عن ناجين
  • من أعمال رفع الأنقاض للبحث عن ناجين
  • من أعمال رفع الأنقاض للبحث عن ناجين
(5 صور)
من أعمال رفع الأنقاض للبحث عن ناجين
من أعمال رفع الأنقاض للبحث عن ناجين
من أعمال رفع الأنقاض للبحث عن ناجين
من أعمال رفع الأنقاض للبحث عن ناجين
من أعمال رفع الأنقاض للبحث عن ناجين
من أعمال رفع الأنقاض للبحث عن ناجين
من أعمال رفع الأنقاض للبحث عن ناجين
من أعمال رفع الأنقاض للبحث عن ناجين
من أعمال رفع الأنقاض للبحث عن ناجين
من أعمال رفع الأنقاض للبحث عن ناجين
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وأُرسل حوالي 60 من رجال الإنقاذ إلى مكان الحادث لإزالة الأنقاض، وفقاً لوزارة حالات الطوارئ.

وتبحث فرق الإنقاذ عن المزيد من الضحايا تحت الأنقاض، بحسب ليمارينكو الذي قال إن نحو 33 شخصاً من المعروف أنهم عاشوا في المبنى ما زالوا مجهولي المصير.

ووفقاً لليمارينكو، فقد عُرض على السكان المتضررين من الانفجار مأوى مؤقتاً، وستحصل العائلات التي فقدت منازلها على 500 ألف روبل (8217 دولارًا). كما قال إن أقارب القتلى يتوقعون تلقي مليون روبل (16434 دولاراً).

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