قادة دول منتدى آسيا والمحيط الهادي يدينون الحرب في أوكرانيا

أكد قادة دول منتدى آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في بيانهم الختامي السبت أن "معظمهم" يدينون الحرب في أوكرانيا، مضيفين بذلك صوتهم إلى الضغط الدولي على روسيا بعد عمليتها العسكرية على أوكرانيا.

وبعد يوم ونصف اليوم من المحادثات في بانكوك، اتفق الأعضاء الـ21 في المنتدى على بيان مشترك ينتقد النزاع والاضطراب الاقتصادي العالمي الناجم عن العملية الروسية في أوكرانيا.

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وقال قادة الدول ال21 الأعضاء في المنتدى وبينها روسيا والصين إن "معظم الأعضاء دانوا بشدة الحرب في أوكرانيا وشددوا على أنها تسبب معاناة إنسانية هائلة وتؤدي إلى تفاقم نقاط الضعف الحالية في الاقتصاد العالمي".

ووافقت على النص كل الدول بما فيها روسيا والصين التي امتنعت عن إدانة "غزو أوكرانيا".

وقال البيان إنه "كانت هناك وجهات نظر أخرى وتقييمات مختلفة للوضع والعقوبات" مكررا بذلك وبحرفيته موقفا صدر في ختام قمة مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا قبل أيام.

وعبرت دول "أبيك" في بيانها عن أسفها لتأثير النزاع الأوكراني على النمو الاقتصادي والتضخم وسلاسل التوريد والطاقة والأمن الغذائي.

وانتهزت الولايات المتحدة وحلفاؤها فرصة قمة مجموعة العشرين لتوسيع التحالف ضد العملية الروسية.

وفي مواجهة الصعوبات على الأرض في أوكرانيا، رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حضور قمتي مجموعة العشرين وأبيك وأرسل وزير خارجيته إلى بالي ونائب رئيس الوزراء إلى بانكوك.

ميدانيا أفاد الجيش الأوكراني بسقوط عدد من الصواريخ الروسية على عدة مناطق في أوكرانيا، فيما يستمر القتال العنيف في دونيتسك شرق البلاد.

وأضاف الجيش الأوكراني في بيان أن الجيش الروسي يقوم بتحركات واسعة ونشطة في الفترة الأخيرة في شرق أوكرانيا.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن القوات الأوكرانية تخوض قتالا عنيفا في دونيتسك شرق البلاد، مضيفا أنها تصدت لنحو 100 هجوم شنتها القوات الروسية والموالية لها في منظقة دونيتسك خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

كما استبعد الرئيس الأوكراني فكرة إقرار "هدنة قصيرة" مع روسيا ، قائلًا إنّها لن تؤدّي إلّا إلى تفاقم الأمور. كون موسكو تبحث عن هذه الهدنة لاستعادة قوتها.

وباتت نحو نصف البنى التحتية للطاقة في أوكرانيا "خارج الخدمة" في أعقاب الضربات الروسية منذ أوائل أكتوبر، بحسب رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميغال، في وقت طالبت كييف، الجمعة، بـ"دعم إضافي" من حلفائها الأوروبيين.