معهد أميركي: بوتين يستعد لاعلان تعبئة ثانية لدعم قواته بأوكرانيا

قال معهد دراسات الحرب الأميركي (ISW) إن روسيا تستعد لحشد قوات جديدة في تعبئة ثانية محتملة لدعم قوات الرئيس فلاديمير بوتين في أوكرانيا.

وفي التحديث اليومي يوم الجمعة، قال مركز الأبحاث الأميركي إن الكرملين يستعد لموجة تعبئة ثانية على الرغم من تصريح بوتين في 31 أكتوبر بأن التعبئة الرسمية التي أعلن عنها الشهر السابق قد انتهت وفقا لموقع "نيوزويك الأميركي".

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وأشار التقرير إلى مناقشات على قنوات التواصل الاجتماعي الروسية تلغرام "Telegram" يوم الجمعة والتي أشارت إلى طلب استدعاء تلقاه أحد سكان في سانت بطرسبرغ الذي قيل إنه طلب منه الحضور للتعبئة في يناير.

كما قالت المناقشات إن المدونين العسكريين القوميين المؤثرين قد كشفوا عن تقارير بأن التعبئة العامة ستبدأ في ديسمبر أو يناير.

وأفادت وسيلة الإعلام الروسية المستقلة "Poligon" يوم الجمعة أن الهياكل والشركات الحكومية تواصل إعداد الموظفين للتعبئة من خلال إرسالهم إلى برامج تدريبية.

وفي غضون ذلك، أفاد موقع "Pravo.ru" الروسي أن محكمة عسكرية في منطقة موسكو أكدت استمرار التعبئة. وتحدثت عن قضية جندي متهم بضرب قائده "خلال فترة التعبئة".

وأشار تقرير المعهد إلى أن هذه التفاصيل أظهرت كيف أن التجنيد "لا يزال جاريًا إلى حد كبير".

ومع ذلك، قال المعهد إن "جهود التعبئة السرية" وموجة تعبئة أخرى مقترنة بدورة التجنيد الحالية "من المحتمل أن تضيف ضغطًا كبيرًا على جهاز تجنيد الجيش الروسي المثقل بالفعل".

وقالت إن هذه الإجراءات ستؤدي إلى "تدني جودة التدريب لكل من المجندين الذين تم حشدهم لأنهم يتلقون تدريبات غير كافية".

وبعد إعلان بوتين في سبتمبر كانت قنوات تلغرام قد نشرت تقرير عن فشل التعبئة الأولى حيث اشتكت فيها القوات المحشودة من نقص المعدات وقلة التدريب أو عدم وجود تدريب في بعض الأحيان قبل إقحامهم ساحة المعركة.

وخلص تقرير المعهد إلى أن "موجة تعبئة أخرى في الأشهر المقبلة لن تؤدي إلا إلى تفاقم الوضع ومن المرجح أن تؤدي إلى تدهور الجودة الإجمالية للقوات الروسية التي سيتم نقلها إلى خط المواجهة في أوكرانيا".

وأدت التعبئة الجزئية التي أُعلن عنها بوتين في سبتمبر / أيلول إلى خروج الكثيرين إلى الشوارع احتجاجاً ودفعت مئات الآلاف إلى النزوح من البلاد.

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، الخميس، إن روسيا تعد مشروع قانون لتجنيد الأوكرانيين في الأراضي التي تحتلها روسيا والذين حصلوا على جواز سفر روسي.