اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
تركيا السويد (تعبيرية- أيستوك)

تركيا تستدعي سفير السويد احتجاجاً على "دعاية مناهضة"

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استدعت وزارة الخارجية التركية اليوم الاثنين، السفير السويدي لدى البلاد احتجاجاً على عرض دعاية مناهضة لأنقرة على مبنى السفارة في ستوكهولم.

ونقلت قنوات رسمية تركية عن الخارجية أن الاستدعاء جاء لإدانة عرض دعاية لحزب العمال الكردستاني على مبنى السفارة في العاصمة السويدية.

بسبب تركيا والناتو.. السويد تغير توجهها بشأن الفصائل الكردية العرب والعالم تركيا وأوروبا بسبب تركيا والناتو.. السويد تغير توجهها بشأن الفصائل الكردية

علاقات متوترة

وكانت العلاقات بين أنقرة وستوكهولم قد توترت منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا فبراير الماضي، بينما تهدّد تركيا بمنع انضمام السويد إلى الناتو.

وتتّهم تركيا السويد بإيواء ناشطين من حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب اللذين تصنفهما أنقرة تنظيمين "إرهابيين".

ولتجاوز اعتراضات تركيا، وقعت الدول الثلاث (السويد-فنلندا-تركيا) مذكرة تفاهم على هامش قمة الناتو في مدريد في يونيو، تتناول خصوصاً طلبات تسليم المطلوبين.

فيما أعربت السويد في السابق عن دعمها وحدات حماية الشعب وذراعها السياسية حزب الاتحاد الديمقراطي، يبدو أن الحكومة الجديدة غيّرت توجّهها.

حوادث سابقة

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تستدعي فيها الخارجية التركية السفير السويدي، ففي أكتوبر الماضي، استدعت السفير للتنديد "بمحتوى مسيء" للرئيس رجب طيب أردوغان بُث على التلفزيون السويدي العام.

وتكرر الأمر أيضاً في يوليو الماضي، حيث استدعت القائم بالأعمال السويدي في أنقرة لنقل "رد فعلها القوي" على ما وصفته حينها "بالدعاية الإرهابية" خلال احتجاج جماعة في مدينة غوتنبرغ جنوب غرب السويد.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مشاهد إعدام جماعية.. مقتل 11 روسياً على يد القوات الأوكرانية مشاهد إعدام جماعية.. مقتل 11 روسياً على يد القوات الأوكرانية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط