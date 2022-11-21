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الرئيس الروسي السابق ونائب رئيس مجلس الأمن بالبلاد دميتري ميدفيديف (أرشيفية من رويترز)
الرئيس الروسي السابق ونائب رئيس مجلس الأمن بالبلاد دميتري ميدفيديف (أرشيفية من رويترز)
روسيا و أوكرانيا

حليف بوتين: كييف مدينة روسية.. وسنستعيدها

دبي - العربية.نت
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في تصريح ناري جديد، قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، الأحد، إن العاصمة الأوكرانية "كييف مدينة روسية ستتم استعادتها".

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جاء كلام الرئيس الروسي السابق ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي عبر حسابه على تطبيق "تلغرام" ردًا على تهديدات أوكرانية باستعادة "شبه جزيرة القرم" بعد الانسحاب الروسي من خيرسون جنوب البلاد.

"عاصمة روسيا القديمة"

وأضاف أن "كييف عاصمة روسيا القديمة، وثانيًا كييف من المدن الروسية الكبرى إبان الإمبراطورية الروسية، وثالثًا كييف عاصمة إحدى جمهوريات الاتحاد السوفيتي".

كما أشار إلى أن "كييف ببساطة مدينة روسية لطالما فكّر وتحدث سكانها باللغة الروسية"، مضيفا: "حتى يكون كل شيء واضحا تمامًا، بشأن ما الذي يجب أن يعود، وكيف ستتم استعادتها".

تعزيز المواقع قبل الشتاء

يشار إلى أنه بعد استعادة الجيش الأوكراني جزءاً من منطقة خيرسون الأسبوع الماضي، بدا أنّ كييف وموسكو تريدان تعزيز مواقعهما مع اقتراب فصل الشتاء.

ومنذ ضمّ القرم عام 2014، تعتبر موسكو شبه الجزيرة جزءاً من أراضيها، الأمر الذي لا يعترف به المجتمع الدولي. وشدّدت كييف مرارا في الأشهر الأخيرة على نيّتها استعادتها.

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