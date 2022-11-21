زيلينسكي للناتو:احموا المواقع النووية من التخريب الروسي

مع تصاعد المخاطر من استهداف الضربات محطة زابوريجيا النووية جنوب أوكرانيا، ناشد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حلف شمال الأطلسي حماية المواقع النووية في بلاده.

وحث في خطاب ألقاه عبر الفيديو أمام الجمعية البرلمانية للناتو في مدريد، اليوم الاثنين الدول الأعضاء على ضمان حماية المحطات النووية في بلاده من التخريب الروسي"، وفق تعبيره.

مادة اعلانية

تخريب روسي

كما أضاف قائلا: "نحتاج جميعا لضمان الحماية من التخريب الروسي للمرافق النووية."، بحسب ما نقلت رويترز.

أتت تلك المناشدة، بعدما أعرب المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، بوقت سابق اليوم عن قلقه من تجدد القصف على محطة زابوريجيا.

كما دعا الدول الأخرى لاستخدام نفوذها للمساعدة في إنهاء الهجمات على أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا.

تبادل الاتهامات

وكانت كل من روسيا وأوكرانيا تبادلتا أمس الاتهامات بقصف المحطة المترامية الأطراف التي تسيطر عليها موسكو في الجنوب الأوكراني، منذ مارس الماضي.

ففيما اعتبرت وزارة الدفاع الروسية أن كييف "لا توقف استفزازاتها الهادفة إلى إثارة خطر وقوع كارثة هي صنيعة البشر في زابوريجيا"، اتهمت وكالة الطاقة النووية الأوكرانية "إنيرغوأتوم روسيا بالقصف.

من جهته، حذر مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي من عمليات القصف هذ، معتبرا أن الوضع خطير للغاية، ومطالباً بوقف "هذا الجنون"، دون أن يحمل القوات الروسية أو الأوكرانية المسؤولية.

يذكر أن هذا المجمع يعد مصدراً مهماً لتزويد أوكرانيا بالكهرباء، إذ تؤمن تلك المحطة التي تقع على الضفة الجنوبية لخزان ضخم على نهر دنيبرو، الذي يفصل بين القوات الروسية والأوكرانية، للبلاد أكثر من 20% من احتياجاتها الكهربائية.