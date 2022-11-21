كوريا الشمالية تهاجم غوتيريش: دمية بيد أميركا

أعربت وزيرة خارجية كوريا الشمالية تشوي سون هوي الأحد عن "أسفها الشديد" لتنديد الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش بإطلاق بيونغ يانغ صاروخاً بالستياً عابراً للقارات.

وقالت الوزيرة في بيان نشرته وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية "أعرب عن أسفي الشديد لاتّخاذ الأمين العام للأمم المتّحدة موقفاً مؤسفاً للغاية، وتغافله عن أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتّحدة، وعن مهمّته المتمثّلة في الحفاظ على الحياد والموضوعية والإنصاف في جميع القضايا".

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وأضافت أنّ موقف غوتيريش يُظهر أنّه "دمية في يد الولايات المتّحدة".

ظهور ابنته

والجمعة أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون على إطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات، في حدث رافقته خلاله ابنته التي قدّمها للعالم للمرة الأولى.

وغداة إطلاق الصاروخ، أعيد نشر قاذفة "بي-1بي" الأميركية في شبه الجزيرة الكورية وذلك في إطار تدريبات جوية مشتركة بين سيول وواشنطن.

تحذير

وقالت تشوي "لقد حذّرنا مؤخّراً الأمين العام للأمم المتّحدة من عدم النظر في قضية شبه الجزيرة الكورية على أساس الحياد والموضوعية".

وأضافت أنّ بلادها التي تمتلك السلاح الذري أوضحت أنّها ستضطر إلى "الدفاع عن النفس في ظلّ البيئة الأمنية المقلقة في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة بسبب التعاون العسكري الخطير بين الولايات المتحدة والقوى التي تعمل خادمة لها".

كما أعربت الوزيرة الكورية الشمالية عن أسفها لأنّ "الأمين العام للأمم المتّحدة ألقى باللوم في هذه القضية على جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية بدلاً من الولايات المتّحدة".

وقال مجلس الأمن الدولي السبت إنه سيناقش موضوع كوريا الشمالية في اجتماع يعقده الإثنين.