مجموعة السبع تطالب بعقوبات أشد صرامة ضد كوريا الشمالية

انتقدت دول مجموعة السبع الأحد إطلاق كوريا الشمالية "المتهور" لصاروخ بالستي عابر للقارات، داعية مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات "المهمة" لوقف هذه التجارب.
وقال وزراء خارجية مجموعة الدول السبع إن إطلاق كوريا الشمالية المتكرر للصواريخ "يزيد من زعزعة استقرار المنطقة رغم دعوات المجتمع الدولي إلى السلام والاستقرار".
استجابة موحدة
ودعا بيان المجموعة إلى "استجابة موحدة وقوية من جانب المجتمع الدولي، بما في ذلك الحاجة إلى اتخاذ مجلس الأمن الدولي مزيدا من الإجراءات المهمة".
كما كرر المطالبة بضرورة تفكيك البرنامج النووي لكوريا الشمالية بشكل يمكن التحقق منه، قائلا إن هذه البلاد المعزولة "لن تكون لها أبدا مكانة الدولة الحائزة للأسلحة النووية".
صوت إضافي
فيما تضم مجموعة السبع كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة. وضم صوته إلى هذا البيان ممثل عن الاتحاد الأوروبي.
يشار إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى كبح جماح بيونغ يانغ التي اختبرت صاروخا قادرا على بلوغ البر الرئيسي الأميركي، وفق ما أفاد مسؤول الجمعة.
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