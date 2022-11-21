مقتل 2 وإصابة 6 بقصف على الحدود التركية من سوريا

قُتل شخصان وأُصيب 6 على الأقل جراء قصف صاروخي من الأراضي السورية، استهدف مدينة قارقامش الحدودية التركية، حسب ما أعلن حاكم محافظة غازي عنتاب.
كما كتب المحافظ داود غول على تويتر: "أُطلقت 5 قذائف هاون/صواريخ... باتجاه وسط قارقامش. توفي اثنان من مواطنينا، وأصيب 6 بجروح، اثنان منهم في حالة خطرة"، وفق فرانس برس.
واستهدفت القذائف مدرسة ثانوية ومنزلين، بالإضافة إلى شاحنة قرب معبر حدودي يربط قارقامش بمدينة جرابلس السورية، حسب وكالة الأناضول.
عملية عسكرية جوية
أتى ذلك بعد أن سقطت قذائف صاروخية من سوريا الأحد على معبر حدودي تركي، ما تسبب بإصابة 8 أشخاص هم جنديان و6 شرطيين أتراكاً.
يذكر أن أنقرة كانت أعلنت صباح الأحد شن عملية عسكرية جوية ضد المقاتلين الأكراد في سوريا والعراق أسفرت عن مقتل نحو 30 شخصاً، بعد أسبوع على اعتداء دام في اسطنبول اتهمت كلاً من حزب العمال الكردستاني والقوات الكردية في سوريا بالوقوف خلفه.
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