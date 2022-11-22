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انفجار نيران نار الصين حريق

الصين.. مقتل 36 في حريق بمصنع في مدينة أنيانغ

دبي - العربية.نت
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لقي 36 شخصاً مصرعهم ولا يزال اثنان آخران في عداد المفقودين في حريق اندلع بمصنع في وسط الصين، بحسب ما نقل الإعلام الرسمي عن السلطات المحلية الثلاثاء.

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وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" إنّ الحريق اندلع "عصر الإثنين في مصنع بمدينة أنيانغ في مقاطعة هينان بوسط الصين".

حوادث شائعة

يذكر أن الحوادث الصناعية شائعة في الصين، وغالباً ما تنتج عن عدم الالتزام بقواعد السلامة.

ففي آذار/مارس 2019، أدّى انفجار في مصنع للمواد الكيميائية في يانتشنغ التي تبعد 260 كيلومتراً من شنغهاي، إلى مقتل 78 شخصاً وتدمير منازل في دائرة قطرها كيلومترات عدّة.

وفي 2015 قتل 165 شخصاً في انفجار ضخم وقع في مستودع للمواد الكيميائية في شمال تيانجين، في أحد أسوأ الحوادث الصناعية في الصين.

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