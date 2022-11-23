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الشاب الأردني ووالده

أردني ذهب لأداء العمرة عن والده فتوفي هو ووالدته وزوجة أبيه بحادث

قال عم المتوفى لقمان بني ياسين لـ"العربية.نت" إن الحادث وقع أثناء توجه أحمد ووالدته وزوجة أبيه إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة عن والده الذي رحل قبل 4 أشهر

العربية.نت - محمد ساهر الطراونة 
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فجع الشارع الأردني، صباح اليوم الأربعاء، بعد وفاة 3 أشخاص بحادث سير في المملكة العربية السعودية، أثناء توجههم لأداء مناسك العمرة.

وتوفي المواطن الأردني أحمد كايد بني ياسين عن عمر يناهز 45 عاما، وهو من محافظة إربد شمالي الأردن، ووالدته، وزوجة أبيه، فجر اليوم الأربعاء، بحادث سير في المملكة العربية السعودية.

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الرحلة الأخيرة

وقال عم المتوفى لقمان بني ياسين لـ"العربية.نت" إن الحادث وقع أثناء توجه أحمد ووالدته وزوجة أبيه إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة عن والده الذي رحل قبل 4 أشهر.

وأوضح بني ياسين أنه يتم الترتيب في الوقت الحالي مع وزارة الخارجية لاستلام الجثامين ليصار دفنها في مسقط رأسهم بمحافظة إربد.

تجدر الإشارة إلى أن الفقيد الكايد فارق الحياة بعد مضي قرابة 4 أشهر على وفاة والده الدكتور كايد الكايد بني ياسين.

من جانبه، أكد مصدر رسمي في وزارة الخارجية الأردنية لـ"العربية.نت" تبليغها بالحادث، إلا أنها تنتظر المعلومات المفصلة والرسمية لاتخاذ الإجراءات المطلوبة.

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