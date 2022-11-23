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أفيف كوخافي (أرشيفية من فرانس برس)
أفيف كوخافي (أرشيفية من فرانس برس)
نووي إيران

إسرائيل تطالب أميركا بتسريع "خطط العمليات الهجومية" ضد إيران

الجيش الإسرائيلي لم يعلن عن أي تدريبات وشيكة تحاكي ضربات موجهة لإيران

دبي - قناة العربية
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نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن الجيش، الثلاثاء، أن رئيس الأركان، أفيف كوخافي، أبلغ مسؤولين عسكريين أميركيين بضرورة تسريع جيشي البلدين لما وصفها بأنها "خطط العمليات الهجومية" ضد إيران.

وأوضحت الصحيفة أن كوخافي، الذي وصل إلى الولايات المتحدة يوم الأحد الماضي، التقى، الاثنين، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية مارك ميلي، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، ومدير المخابرات المركزية وليام بيرنز.

وذكر كوخافي، في تصريحات نقلتها الصحيفة عن الجيش الإسرائيلي، أنه جرى خلال المناقشات "الاتفاق على أننا في لحظة حرجة تتطلب تسريع الخطط العملياتية والتعاون في مواجهة إيران ووكلائها" في المنطقة.

من منشأة فوردو النووية الإيرانية (أرشيفية- فرانس برس)
من منشأة فوردو النووية الإيرانية (أرشيفية- فرانس برس)

وقال رئيس الأركان:"بينما تخضع إيران من ناحية لكثير من الضغوط الاقتصادية والعسكرية والداخلية، فإنها تواصل من ناحية أخرى تعزيز برنامجها النووي".

وكانت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء (إرنا) قالت في وقت سابق، الثلاثاء، إن إيران زادت إنتاجها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمئة، وذلك ردا على القرار الأخير لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد طهران.

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وفي حين نسبت هيئة البث الإسرائيلية للجيش أنه سيجري مع نظيره الأميركي تدريبات وشيكة تحاكي ضربات موجهة لإيران ومن وصفهم بأنهم "وكلاؤها"، نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مصدر عسكري لم تسمه أنه لا يعلم عن هذه التدريبات.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لم يرد ذكر خطط إجراء هذه التدريبات في بيان الجيش الإسرائيلي.

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