البرلمان الأوروبي يعلن روسيا "دولة راعية للإرهاب"

قرر البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، تصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وقال البرلمان الأوروبي إن الضربات العسكرية التي تنفذها موسكو على أهداف مدنية مثل البنية التحتية للطاقة ومستشفيات ومدارس وملاجئ في أوكرانيا تنتهك القانون الدولي.

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وتصنيف البرلمان الأوربي لروسيا كدولة راعية للإرهاب خطوة رمزية إلى حد كبير، إذ ليس لدى الاتحاد الأوروبي إطار عمل قانوني يدعم ذلك.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وفي النص الذي أقر في ستراسبورغ بأغلبية 191 صوتاً مقابل معارضة 58 صوتاً، وامتناع 44 عن التصويت، وصف النواب الأوروبيون "روسيا بأنها دولة راعية للإرهاب ودولة تستخدم وسائل إرهابية".

ودعا البرلمان الأوروبي دول الاتحاد الأوروبي الـ27 إلى أن تحذو حذوه في تصنيف روسيا كدولة راعية للإرهاب.

من جهته، رحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم عبر حسابه على تويتر، بقرار البرلمان الأوروبي تصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب، داعياً لمحاسبتها وعزلها على كل المستويات.

بدوره، قال أندريه يارماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني في تغريدة، إن الخطوة تؤكد عزلة روسيا الدولية ووضعها "كدولة منبوذة".