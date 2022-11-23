اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
Members of the European Parliament attend a ceremony marking the 70th anniversary of the European Parliament, Tuesday, Nov. 22, 2022 in Strasbourg, eastern France. (AP Photo/Jean-Francois Badias)
مقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ بفرنسا (أرشيفية)
روسيا و أوكرانيا

البرلمان الأوروبي يعلن روسيا "دولة راعية للإرهاب"

هذا التصنيف خطوة رمزية إلى حد كبير إذ ليس لدى الاتحاد الأوروبي إطار عمل قانوني يدعم ذلك

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قرر البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، تصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وقال البرلمان الأوروبي إن الضربات العسكرية التي تنفذها موسكو على أهداف مدنية مثل البنية التحتية للطاقة ومستشفيات ومدارس وملاجئ في أوكرانيا تنتهك القانون الدولي.

وتصنيف البرلمان الأوربي لروسيا كدولة راعية للإرهاب خطوة رمزية إلى حد كبير، إذ ليس لدى الاتحاد الأوروبي إطار عمل قانوني يدعم ذلك.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

جندي روسي في خيرسون الأوكرانية (أرشيفية)
جندي روسي في خيرسون الأوكرانية (أرشيفية)

وفي النص الذي أقر في ستراسبورغ بأغلبية 191 صوتاً مقابل معارضة 58 صوتاً، وامتناع 44 عن التصويت، وصف النواب الأوروبيون "روسيا بأنها دولة راعية للإرهاب ودولة تستخدم وسائل إرهابية".

الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من "خطاب خطير" يصعد التهديدات النووية   العرب والعالم روسيا و أوكرانيا الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من "خطاب خطير" يصعد التهديدات النووية  

ودعا البرلمان الأوروبي دول الاتحاد الأوروبي الـ27 إلى أن تحذو حذوه في تصنيف روسيا كدولة راعية للإرهاب.

من جهته، رحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم عبر حسابه على تويتر، بقرار البرلمان الأوروبي تصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب، داعياً لمحاسبتها وعزلها على كل المستويات.

بدوره، قال أندريه يارماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني في تغريدة، إن الخطوة تؤكد عزلة روسيا الدولية ووضعها "كدولة منبوذة".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بـ 39 نوعا مختلفا.. سوريا تتحول لميدان اختبار وتطوير للمسيرات العسكرية بـ 39 نوعا مختلفا.. سوريا تتحول لميدان اختبار وتطوير للمسيرات العسكرية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط